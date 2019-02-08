想分手就這樣做！過年訪男女友家十大地雷行為...放閃千萬母湯

2019-02-08 15:43 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



2019想分手就這樣做！無論你和另一半熱戀中還是穩定交往，情侶過年期間都一個超重（ㄐㄧㄚˇ）要（ㄅㄞ）的任務，那就是登門拜訪雙方家長，好讓「未來」公婆、岳父母和親友留下一個好印象。

只是想打造完美形象談何容易，不僅有許多小細節大禮儀要注意，一個不小心，你還會因為某個失誤害自己分數被扣光光，結果「不做則已，一做嚇人」啊！

究竟透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到男女朋友家拜年有哪些地雷行為要避免，一但做了，你豬年很可能只有被甩的份？快來看看！

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10. 拜訪時一直滑手機、看電視

既然人都到男女朋友家了，無疑是想跟另一半的親友拉近關係，此時如果你因為對聊天內容沒興趣，開始低頭滑手機或盯著電視看，那非但不懂人情世故，還有點白目！

因此咱們建議你行前準備幾個對方家人關心的話題，否則這種交差了事的態度，以為過年只要露個臉、現身個就是好媳婦、好女婿的想法，對方父母肯定會感受到。

9. 拜年沒帶伴手禮

哇...另一半說「我家啥都不缺」，你還真的兩手空空拜年啊！別傻了～人家只是在跟客氣，況且對方父母聽到你要來訪，肯定會花很多時間整理家園、準備一桌好菜，倘若你就這樣兩串蕉登門，可是會被大大扣分的！

至於準備什麼伴手禮倒是其次，因為心意最重要，不過記得進門坐好後再拿出禮物，如此才能一邊介紹，一邊開啟話題。

8. 約好幾點拜訪卻遲到

別說到男女友家拜年了，無論面試還是約會，遲到都是最大死忌，因為你明明跟別人約下午3點，到了4點卻還不見人影，如此沒時間觀，任誰都會不開心的！

不過人生在世難免會遇到突發狀況，倘若你真的迫於無奈才遲到，記得一定要先打電話通知，跟對方說明事由、大概會晚多久，避免害人等到天荒地老、滿肚子怨氣。

7. 吃完飯就窩在另一半房間

無論你跟另一半感情多好，多喜歡沈浸在兩人世界裡，到了對方家都記得要收斂，別一吃飽就躲進閃光房間，甚至是鎖上門。

因為這舉動有兩大隱憂，一是世代隔閡，大多長輩無法接受年輕男女交往神速，所以就算你們在房間沒幹嘛，對方家人還是會多想；二是小倆口待房間就不能跟家人閒話家常，彼此進一步認識了，有些爸媽會因此覺得你／妳搶走他孩子喲！

6. 飯菜剩一大堆，感覺嫌難吃、不賞臉

雖然到男女友家拜年要有禮貌，不能什麼事都麻煩對方家人，但過於客氣，什麼都不要、不吃，反而會帶來反效果哦！

原因是亞洲人好客，主人翁通常會盛情款待，為你準備一桌豐盛佳餚、沏上一壺珍藏好茶，或分享國外買回來的昂貴餅乾。此時無論你餓不餓、喜不喜歡，記得都要欣然收下，盡量吃完或淺嚐一口，以免讓人覺得你不賞臉、不給面子。

5. 一進門看到長輩不打招呼

台灣人重視人情味，所以許多老一輩父母對「打招呼」這件事相當在意，倘若你到男女友家拜年，一進門遇到人什麼話都不說，未叫「伯父、伯母」或「叔叔、阿姨」，那不僅沒禮貌，別人也不會給你好臉色看的！

因此下回別忘囉！一進別人家門要先禮貌性的寒暄問候。

4. 拜訪穿得太清涼、浮誇或邋遢

人跟人相處難免會有先入為主的第一印象，所以不管你身材再好、顏值再高，記得到男女友家拜年別穿太暴露，或染燙一頭超誇張頭髮，因為那只會讓人以為你晚點要衝夜店狂歡，鐵定被對方父母列入黑名單。

哦～差點忘了說！女生第一次跟閃光爸媽見面就露奶、露背、露肚、露腿，還可能惹同性長輩不悅啊！（未來公公表示：...）

3. 吃完飯沒想幫忙收拾桌面

「去男友家到底要不要洗碗？」一直是網路吵不完的話題，不過咱們在這先撇除「該不該」不談，而是要提醒各位男女，過年到另一半家吃完飯，記得別擺出一附「理所當然」對方家人該收拾的樣子。

也就是說，你可以先簡單收拾自己的餐具，接著詢問對方父母要不要幫忙拿去洗碗槽或清洗等問題，好讓對方覺得你很懂事，是獨立自主又替人著想的好孩子。

2. 完全當自己家，隨便開冰箱、開別人房門

常言道「非禮物視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」，這道理用在過年拜訪男女友家再適合不過了，因為別人給你方便，你本不該當成隨便，所以無論是東張西望看別人家的收藏，或亂開冰箱門，看看裡頭有什麼，甚至是打開別人牢牢關上的房門，一窺他人私密空間，種種都是非常失禮的行為。

此外，對方家人接聽電話時，你的目光也記得撇開，以免讓人感覺你拉長耳朵在偷聽。

1. 不速之客4ni？聊什麼都是句點王

過年親友相聚，最怕的就是「沒話題」，所以為避免自己成為男女友家的「不速之客」，你除了可以就現場所見所聞去開啟聊天模式外，也能關心對方「最近忙什麼？」「有沒有去哪玩？」「新的一年有什麼新目標？」等正能量的閒談。

當然無論你問什麼，以下兩個要領都必須做到：一是專心傾聽，二是講好話、存好心，適度誇讚對方，相信如此一來，對方親友不僅聽了開心，回應也會跟著變多，你們之間便能像滾雪球，順暢的聊下去啦！

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