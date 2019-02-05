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婆婆不讓媳婦初二回娘家 老公霸氣護妻拿年終出國過年

2019-02-05 20:27聯合新聞網 綜合報導

有一對年輕夫妻，選擇機票價位高的春節期間出國旅遊，竟是因為婆婆要媳婦大年初二不要...
有一對年輕夫妻，選擇機票價位高的春節期間出國旅遊，竟是因為婆婆要媳婦大年初二不要回娘家，幫忙伺候將返家的女兒們。 情境示意圖。圖／Ingimage
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婆媳出現紛爭，通常老公只願意默默當「夾心」亦或以孝順為名聽從長輩要求，不過有一對年輕夫妻，選擇機票價位高的春節期間出國旅遊，竟是因為婆婆要媳婦大年初二不要回娘家，幫忙伺候將返家的女兒們，讓該丈夫一氣之下拿出年終，帶著妻子出國遊玩，霸氣舉動讓他被讚「台男還是有好人的」。

部落客人妻「我是兩個孩子的媽」今（5）日在粉專發文，在機場候機時遇見一對年輕夫妻，他們下定決心在新春期間安排國外旅遊，「雖然貴了點但絕對值得」，單純為了回擊婆婆的一己之私，婆婆狂暗示剛結婚沒幾年的媳婦初二不要回娘家，因為她的兩個女兒初二會帶全家回來，要求媳婦留在婆家幫忙，伺候辛苦一整年的女兒們回家，以享天倫之樂。

「別把別人家的女兒當作傭人一樣使喚」，年輕丈夫看不下去此自私之舉，便拿出年終安排專屬小倆口的國外旅遊，更向母親跟姊姊們說，「要就自己帶出去餐廳聚餐就好了，什麼年代了，不要糟蹋別人家的女兒成就自己家的幸福快樂」。

一番話令同為人妻的部落客「我是兩個孩子的媽」甚是感動，大讚「Good job！台男還是有好人的」。

網友們紛紛留言，「這太座安得好一整年沒煩惱」、「別人的老公總是不會讓人失望」，也有人無奈說「已經迎大姑20年默默經過」，反而也有人分享自己年節睡到自然醒「我結婚N年從來沒幫忙婆家打掃，也沒煮過年夜飯」。

婆媳紛爭出國夫妻
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