致春節恐歸與憂鬱的你：為什麼寧願一人過節，也不願返鄉？

春節連假展開，民眾搭高鐵返鄉。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook 談到春節，很多人都想著該如何規劃假期，想著如何把握機會，回鄉和父母撒嬌，和兄弟姐妹天南地北的聊，然而對有些人來說，「過年返鄉」，是如此沈重，甚至可以預想得到團聚那天的景象。當所有人都大包小包行李的返鄉，你一個人走在空蕩的校園裡，你想，今年就不回家了。

談到春節，很多人都想著該如何規劃假期，想著如何把握機會，回鄉和父母撒嬌，和兄弟姐妹天南地北的聊，然而對有些人來說，「過年返鄉」，是如此沈重，甚至可以預想得到團聚那天的景象。

你看著同寢的室友高興地收拾行李，一邊接起家人打來的電話，滿臉是幸福的表情。當所有人都大包小包行李的返鄉，你一個人走在空蕩的校園裡，你想，今年就不回家了。

可能是返鄉路途遙遠，可能是害怕親戚的酸言酸語、一再的情感工作追問，害怕父母不斷的爭吵⋯⋯，選擇不回家是一種解決方法，但你願不願意給雙方一次機會，好好坐下來溝通呢？

今年春節長達9天，國道恐湧入不少出遊、返鄉車潮。圖／遠通電收提供 分享 facebook

今年春節，或許就是一個重新開始的機會。嘗試和父母、親戚重新溝通，或者嘗試去面對一人在異鄉的寂寞，重新為自己建構生活儀式，我們為你整理出不同的溝通方法，讓你今年能夠化解以往遇到春節的憂鬱，給自己一個溫暖的2019。

越長大，越不知道如何跟父母相處？

離鄉唸書、工作後，想到返鄉，不禁有些害怕：父母之間的爭吵讓你窒息的喘不過氣；你對未來的堅持總是與父母背道而馳，一返鄉，就又聽到他們要你辭職回家；家人要求你做的事情，遠遠超過你所能負荷的，卻又要求你要照做才叫「孝順」⋯⋯。

親子相處，是一生的課題，給你的春節親子練習，現在開始嘗試，就能讓事情有些轉機，推薦六個與父母相處的法則：

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無法跟父母溝通？你給父母的愛，不必比他們給你的多

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如何擺脫家人情緒勒索？真正的孝不是順從，而是溝通

如何面對父母的期待？我不改變你們，也請你們尊重我的想法

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童年情感忽視：為何我們總是渴望親密，卻又難以承受

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親戚的逼問，老是讓你克制不住情緒？

再老以後就嫁不出去了，現在有沒有開始找對象？你現在這工作可以做多久，打算何時換個好一點的工作？你爸爸媽媽還靠你養哎！

每年再三的身家調查，久而久之成了一種負擔，原本抱持著「不結婚也能活得很好」的想法，還是在親戚的追問下，開始產生疑惑：難道我真的沒人要嗎？我以後就要孤老終生嗎？我要為了自己退休後的生活生一個孩子來照顧自己嗎？沒做出一番成就，就代表我的未來無望嗎？

種種問題讓人煩心，但是在生氣以前，不如嘗試這兩種方法來思考：

為什麼他們的問題會讓我煩心？是不是我自己也抱持不確定？

如果親戚的提問讓你開始對自己產生疑惑，也不失為一個好時機，檢視自己為何對現在的工作狀態沒有信心、為何對於「不結婚」感到焦慮。在找到問題後，你可以這樣回覆親戚：「謝謝阿姨的關心，我自己現在也正在考慮轉職，只是擔心能力不夠，希望自己還可以加強技能再轉職，之後有任何好消息，我會告訴大家。」

親戚的問題，都是另一種形式的關心，或許我除了忽視，可以站在他們的角度，堅定表達自己的立場？

有時，親戚的提問用詞比較犀利，但不妨將它視作一種關心，試試看用這種角度地溝通方法，傳達自己不變的想法：「謝謝大舅，我覺得這也是一個很好的提議，但是我目前的狀況⋯⋯所以我覺得現在的狀態，對我來說是很舒服且自在的，但是我有感受到大舅的關心，謝謝你！」

除此之外，以下提供五個長輩溝通禮包：

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春節自救指南：如何與家人建立更成熟的互動關係？

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獨在異鄉，與自己相處如何不寂寞？

許多在異地打拼的遊子，在考量種種狀況後，決定不回家過節。雖然總說「每逢佳節倍思親」，但是你可以趁這次的春節，建構你的生活模式，例如在固定時間為自己煮一壺好茶，定期到河岸邊跑步運動，每週閱讀一本好書等，獨處，是建立新生活的開始。一個人看電影、一個人運動、一個人吃飯⋯⋯細數這些活動，看來寂寞，卻是身為人不可或缺的獨處力，不受別人打擾的情緒，才能讓你看見最真的自己，脆弱卻又無比堅強。

獨處不孤獨，你能找到更美的自己：

如何透過日常儀式，幫助自己達到理想生活？

愛自己的日常練習：建立你的儀式感，讓宇宙支持你

設計你喜愛的生活

【丁菱娟專欄】懂得獨處的人，真正擁有自由

獨處美學：學會自己一個人，才能享受複數的生活

【獨處練習】一個人看電影，在寂靜裡聽見自己

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面對以上三種焦慮，提供給你的生存包，願我們都能過一個溫暖而自在的春節！如果你仍然需要陪伴，別忘了，女人迷春節也在這裡陪伴你：

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