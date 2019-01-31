畢業就結婚生子撐不住 台中27K女網友想送養1歲子

2019-01-31 12:31 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友大學畢業就結婚生子，家裡經濟負擔重，因此打算送養1歲多的孩子。圖片來源／聯合報系資料照 分享 facebook

一名女網友近日在網路上發文，表示自己大學畢業就結婚生子，生活吃緊，因此詢問是否有管道能送養孩子，文章一出即引發網友熱議。

台中一名女網友近日在「Dcard」發文，表示自己和先生不是先有後婚，是大學畢業就結婚，小孩目前1歲多。兩人從事服務業，但因為是排班制，很難移出時間照顧小孩。再加上夫妻倆薪水不高，因此女網友表示真的快撐不下去，「真的有那種管道是可以給人領養嗎？」。

文章一出，引發眾多網友討論，有網友表示令人傻眼，「奇文共賞」、「有結婚又怎樣，都大學畢業還不會評估自己的經濟能力嗎？」、「養不起是現在才知道嗎，當生小孩是辦家家酒嗎」。

而該名發文的女網友隨後也回應網友問題，指出自己的薪水2萬7000元，先生2萬9000元，另外還要負擔8000元的房租，先生也要給家裡1萬元。有網友問公婆知不知道這件事，「知道的話應該不會還要孝親費吧」，該名女網友則回應，公婆目前還不知道。

該名女網友也表示，現在養小孩變成0存款，「我們又不是公務員，沒有退休金，以後要靠什麼生活」、「我希望自己有基本存款，年老時可以支付基本開銷」。

面對網友質疑「只是不想降低自己生活品質而已」、「生之前沒有存款？」，該名女網友則回應「從大學到現在我絕對不買超過萬元的手機」、「我用最便宜的台灣之星月租」、「我生之前要給孝親費，生之後才不用」、「我才畢業2年，我收入不到3萬，前2年我都在付學貸，這樣存不到錢」、「他一直都給1萬的孝親費，另外還要學貸，所以他也沒存到錢」。

有網友指出自家存款也幾乎等於0，且家裡單薪，「一個月能動用的錢大約和你家差不多。我爸媽的做法就是他們現在花錢養我，以後我賺錢養他們」。但該名女網友認為無法確保自己小孩以後賺多少，「而且生的小孩以後成家立業，也有生活開銷」。

有網友問老公是否也同意送養小孩，女網友則回「他也覺得養小孩很辛苦，因為他還要給1萬的孝親費，但他還不知道」、「但他沒有想送養的意思吧，他知道不會離婚嗎？」。該名女網友另表示目前還沒有送養小孩。