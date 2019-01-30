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拉麵170元太貴 他忍餓「只買1碗」卻被女友罵：噁心

2019-01-30 13:31聯合新聞網 綜合報導

一名男網友日前到機場替女友送機時，幫對方買了一碗170元的拉麵，自己則因為太貴決...
一名男網友日前到機場替女友送機時，幫對方買了一碗170元的拉麵，自己則因為太貴決定忍餓，女友知道後卻翻臉怒罵，讓他感到相當錯愕。示意圖，圖片來源／ingimage
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幾天前，一名男網友到機場替女友送機，候機時女友突然肚子餓，於是他買了一碗170元的拉麵給對方。後來，女友問怎麼只買一碗，他則老實回答「太貴」，沒想到對方竟翻臉怒嗆「沒錢就別交女朋友」、「你讓我很噁心」，讓該名男網友很無奈，不知道自己做錯了什麼。

一名男網友透過朋友在臉書《爆廢公社》上po文表示，近日他到機場，替準備出國玩的女友送機。等候班機時，女友突然覺得餓，他就貼心地買了一碗170元的拉麵給對方吃，自己則忍住飢餓。

後來，女友見他只買了1碗，好奇詢問「你怎麼不吃？」，這名男網友老實回答「太貴」，卻意外惹惱女友，遭對方怒嗆「沒錢就別交女朋友」、「才170元你摳什麼」、「你讓我很噁心」，讓他既無奈又疑惑，不知道自己哪裡做錯了，因而透過朋友上網發問求助。

對此，朋友紛紛勸這名男網友「快放生」，不少網友也認為女方過於嬌縱又反應過度，「男生自己捨不得吃，願意讓女友享用，女生應該感謝感動啊」、「幫妳買麵不錯了，嫌什麼」、「男生也許口拙不會修飾詞句，但沒錢就別交女友，這句我很不認同」、「情緒應該是日積月累的，分了吧」。

但也有網友點出男網友的問題，認為他說話確實太過直接，容易讓對方感到難堪，「女生聽起來可能覺得男生在責怪她拜金公主吧」、「男生這樣講會讓女生吃那碗麵有罪惡感」、「男生很貼心，出發點很好，但老實回答有點太直接了...讓女生吃起來也覺得尷尬惱羞吧」。

拉麵兩性關係

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