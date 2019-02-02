懷男生比女生「性慾」高？ 地方媽媽1秒慾女變怨女

2019-02-02 15:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：郭安妮 婦產科醫師】

懷男寶寶跟懷女寶寶真的不一樣哎！34歲的JO媽今年懷上二寶，意外發現自己竟然不像頭一胎懷兒子那樣時時刻刻性慾高漲、追著老公索愛，直說懷男的跟懷女的「性慾指數」不同，人生頓時不美麗，讓一眾還沒懷孕的閨蜜們聽得嘖嘖稱奇。婦產科醫師則說，懷孕後有沒有性慾跟胎兒性別其實沒啥關係啦。

隨著性觀念越來越開放，孕期做愛對許多台灣夫妻而言，早已不是禁忌，挺著大肚子仍大方索愛的準媽咪更不在少數，只是懷男、懷女真的會影響性慾嗎？

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮一語道破，臨床經驗顯示，與其說是胎兒性別左右孕媽咪性慾開關，不如說是「懷第二胎」普遍讓人失去性慾，因為診間有太多媽媽們有相同抱怨，一邊顧老大、一邊懷老二，那來時間跟體力跟老公大戰數回合。

如果正在哺餵母乳階段，狀況還可能更糟，背後原因就出在於受泌乳激素的影響，會抑制女性分泌物，導致陰道較為乾澀，發生性行為疼痛的機率大增，被老公一碰就哇哇叫。

高雄醫學大學附設醫院婦產科教授鄭丞傑則指出，懷孕期間，女性因骨盆腔充血的連鎖反應，不少人只要熬過初期的孕吐、不適症狀，往往可以明顯感受到性慾高漲，而懷孕期間，只要沒有特殊狀況，其實盡可以大方享受性愛，維繫夫妻感情。

婦產科醫師口中的危險狀況，包括前置胎盤、子宮有過度收縮早產跡象以及明顯異常出血者等，這時最好當心再當心。至於民間傳統說法的「前三後三」不宜做愛一說，醫師普遍不認為是禁忌。

郭安妮提醒，懷孕期間真想做愛，可採女方側身背對男方、從後面來的「湯匙式」，或者是「狗爬式」體位，對肚子相對沒有負擔，而男方也要謹記溫柔一點，充分使用潤滑，並戴保險套避免感染、性病等風險。另女性高潮感受不致影響胎兒，數分鐘即會消退，可若一小時內感受過度收縮4到6次以上，最好就醫詢諮。

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