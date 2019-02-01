生小孩不是一個浪漫衝動想法！除了考量經濟外還要思考這些事

2019-02-01 13:10 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：巫漢盟（阿包醫生）】

常常有人問：「阿包醫生你們還要生第二胎嗎？」

老實說我和 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 目前還沒考慮

#因為生孩子不簡單_照顧孩子還更難的呀！

回想照顧小肉包這六年的時間，經歷各種階段，把屎把尿加洗澡、餵奶餵副食品、哄睡陪睡、陪玩放電。現在他終於比較大了，我和老婆照顧的負擔減輕了一些。

由於診所的工作時間長，目前陪伴小肉包的時間已不太夠，如果再一個弟弟或妹妹，我一定更是分身乏術！而且現在的生活品質一定會大大降低~

「你真的有滿心的期待及意願花大把時間陪伴一個生命成長、經歷各種考驗嗎？」

我覺得這是生小孩前，除了考量經濟以外，要好好思考的事。它不是一個浪漫衝動想法，它可能是一個比現實更現實的故事。

KTV歡唱是什麼？連線遊戲是什麼？好友通宵喝酒是什麼？以前單身時的自由自在，現在卻不再那麼嚮往，因為每天我知道有個可愛的小男孩在等我回家~每晚送小肉包上床前，他總是抓著我的臉頰一直親，今晚還跟我說：「爸爸，我好愛你，我愛死你了！」

我知道我們生下他及把時間花在他的身上是對的，或許很多人生小孩之前不會想那麼多，也不知道照顧孩子的挑戰是如此的多，這樣的落差，家庭暴力就可能發生。

不諱言地我也會兇小肉包，但我知道許多時候是因為他的不懂事或無理取鬧，責罵無可厚非，但責罵後是否有讓他記取教訓，而且親子關係如何修補，這部分我也還在學習！

但總是動手重罰我就不建議了，因為爸媽一旦出手，表示自己也失去理智，就怕孩子只會學到害怕以及將這種行為延續到下一代的教養上...

緊密的親子關係是需要經營的，而經營就是要投入時間跟精神、體力。有時候陪小孩玩也不見得都是快樂的，孩子的步調及樂趣和大人不同，有時光看他們玩，你只覺得好累。另外，他們還會給你各種狀況，考驗你的智慧和耐心。

老婆曾說：「為什麼總在最忙的時候，小肉包就生病了？」「為什麼每次為小孩準備好的事，偏偏他就會再丟出讓你始料未及的需求，讓你措手不及？」這好像是養小孩的莫非定律。

但是，回味小孩的照片或看著他的睡臉、笑臉、跟你撒嬌時，又覺得還好有生孩子！爸媽的心情就是這樣矛盾著，然後在數饅頭過日子間，孩子就一天天長大了...

「生了就好好養吧！」小肉包在6歲後，各種生活習慣及貼心的舉動，漸漸讓我覺得那些陪伴及堅持並沒白費。

#親子關係品質取決於你想當怎樣的父母

我們一起努力吧！

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