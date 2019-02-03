婆媳問題的癥結點在男人身上？徹底解決的關鍵是…

2019-02-03 16:00 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：楊聰財精神科醫師、魏兆玟老師】

陸游是南宋的愛國詞人，與尤袤、楊萬里、范成大並稱為「南宋四大詩人」。

他終生為南宋的救國大業努力，他的詩文也充分體現出這種情懷。但是，在這種堅毅的鐵漢情操下，陸游與唐琬那段不為母親祝福的愛情，則令人動容。

陸游（1125-1210），字務觀，號放翁，越州山陰（今浙江紹興）人。他是南宋有名的詩人、詞人，也是目前現留詩作最多的南宋詩人。

陸游生為世宦家庭之後，出生隔年，便遭逢靖康之禍，全家避居南方，受到社會及家庭環境影響，陸游自小便立志北伐救國。

南宋的傑出愛國詩人

他自幼聰穎過人，「年十二能詩文」並學劍與詩書，可說是文武雙全。三十歲前便名列省試第一，並赴京參加禮部考試，可惜因為胸中壯志與當權者秦檜不合，而被黜。後來因為秦檜過世，終於有機會貢獻所長，但又時運不濟，輾轉於宦海浮沉，復國的壯志一直無法得到伸展的機會。但是這段經歷，卻為他的詩文創作提供許多寶貴的素材。

晚年陸游索性自號「放翁」，並在詩中自我嘲解。嘉定二年（1209）他抱著遺憾與世長辭，享年86歲。死前曾作《示兒》，這是最能表現放翁精神的絕句：

「死去原知萬事空，但悲不見九州同。王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁。」

紅酥手 黃藤酒；世情惡 人情薄

陸游有個青梅竹馬的表妹——唐琬。自小他倆一起生活，加上個性相投，也都擅作詩詞，所以眾人皆看好這段感情。成年後，唐婉便成了陸家的媳婦。

只是好景不常，陸游的母親並不喜歡這房婚事，並認為媳婦是阻礙兒子飛黃騰達的絆腳石，時常暗示兒子，希望能休掉唐琬，另娶新媳。事母至孝的陸游拗不過母親，終於將唐琬送歸娘家，正式休妻。雖然事後也曾藕斷絲連好一陣子，但是還是被陸母發現而作罷。多年後，陸、唐兩人分別各自嫁娶，漸行漸遠。

在陸游31歲這年，有一天隨意漫步到禹跡寺的沈園。這是一個典雅的園林，是當地人常去賞花的好地方，就在這裡，陸游無意遇見前妻唐琬，恍若隔世！此時的唐婉已嫁為他人婦。陸游十分感慨，便在沈園的牆壁上題了一闕《釵頭鳳》：

紅酥手 黃藤酒 滿城春色宮牆柳

東風惡 歡情薄 一懷愁緒 幾年離索

錯！錯！錯！

春如舊 人空瘦 淚痕紅浥鮫綃透

桃花落 閑池閣

山盟雖在 錦書難託

莫！莫！莫！

後來陸游奉命出任，遠走他鄉。隔年春天，唐婉又來到沈園，突然看見陸游的題詞。念及往日舊情，她不知不覺地也用同一詞牌，題在陸游的詞後：

世情惡 人情薄 雨送黃昏花易落

曉風乾 淚痕殘 欲箋心事 獨倚斜欄

難！難！難！

人成個 今非昨 病魂常似秋千索

角聲寒 夜闌珊 怕人詢問 咽淚裝歡

瞞！瞞！瞞！

愛國詩人與深情才女終究無法成為眷屬，兩人走上不同的人生道路。過沒多久，唐琬因病去世，而陸游浮沉於宦海，為了尋求一展抱負的機會，到處奔波。這段感情只留給後人充滿愛慕，卻深藏無限遺憾的兩闕詞。

洋蔥觀點：良好的溝通才能徹底解決婆媳問題

在東、西方的家庭中，婆媳的概念很不一樣。也許是因為西方人比較沒有全家住在一起的習慣，家人間也保持適當的距離，所以比較少出現婆媳問題。而東方人就不一樣了。在東方人的家庭裡，「岳母—女婿」與「婆婆—媳婦」這兩個對比的概念，在背後卻有很不一樣的意涵。

俗話說：「丈母娘看女婿，愈看愈有趣」，就人性面來看，其實帶有一點「討好」的意味，岳母的心中可能認為對女婿好的話，如此一來女婿便會看在岳母的面子上，也對她的女兒，即老婆好一點！但是婆婆看媳婦就不是這樣了，對婆婆來說，媳婦的到來可能是搶走兒子的另一個對手，不可不防。

婆媳問題不只有年輕的夫婦才會出現，有時候甚至連已經有第三代、第四代的家庭也有婆媳問題，這是經過長久以來的逃避與隱忍，到最後一次爆發。以前在診間曾遇過這樣的案例。有位父親被女兒帶來看診，這位父親已經由工作崗位上退休，卻離開家到女兒買的小套房裡長住，到後來竟出現憂鬱症狀，甚至出現自殺念頭。問診之後才發現，原來冰凍三尺非一日之寒，造成這位父親的憂鬱症狀的壓力源就是家中的婆媳問題。

在這位父親尚未退休時，他的妻子雖然照顧婆婆三餐，卻希望能擁有自己的生活，持續參加社區舉辦的活動，只是這位父親與他的母親對媳婦的期待卻不只如此，父親是位孝子，希望妻子除了三餐之外，對自己的母親照顧，能夠再多一些，如此一來，雙方的期待便有了落差，而婆婆對於媳婦並未多用心來照顧她，也有所微詞，婆媳間的問題及衝突，便壓在這位父親身上，長此以往，他以工作作為逃避的手段，但是一旦退休，仍要親身面對，但又承受不起，只好逃到女兒家中，想藉由轉換環境，再次逃避…。糾結痛苦，他不知如何處理，以致於出現了憂鬱症狀。

這個個案的癥結並不在是非對錯，而是缺乏互動。於是，我們找來社工師參與，讓這位已退休的丈夫，能正面與老婆一起溝通，找出雙方可以共同接受的生活模式，一起牽手度過未來的生活。畢竟，一個家庭的維繫是要夫婦倆共同來面對。

陸游、唐琬、陸游的母親三方面便是缺乏類似的有效溝通，以致於產生了無可挽回的悲劇。透過，在陸游的詞中我們可以看到這段愛情的淒美，但是在現實生活裡，一個家庭的拆散絕對不是一件可供歌詠的美事。

我曾經與一些女性關懷團體如現代婦女基金會、勵馨基金會、晚晴婦女協會合作，共同投入家暴的防治工作。早期這些工作剛啟動時，為了有效防治家暴，保護受害人，通常是讓婦女遠離丈夫的威脅，最後會走上離婚的途徑。但是，就精神醫學的專業角度來說，離婚並不是終極的目標，離婚後才是問題的開始。家庭中有很多系統，一旦夫妻離開了，那小孩該怎麼辦？一個家庭的解散，會造成更多的弱勢族群，他們又會產生另外的社會問題。

所以，現在的方法則是採取像家庭日、夫妻會談的方法來解決這樣的問題。先從夫妻做起。雙方談談當初怎麼戀愛的？互相看到對方什麼優點？看到什麼樣的缺點？對於雙方有何種期待？讓夫婦倆慢慢建立起「家庭是雙方的」的觀念，另外再引入子女，讓他們經營家庭核心的共識，讓夫婦重新思考如何維持這個家庭。

Wendy說：「老大」與「大老」戰爭時，老公在那裡？

若遇到「婆媳問題」，第一時間內我都會間接聯想，這問題是不是老公造成的？為何會有這樣的聯想呢？

婆婆與媳婦原本在兩個不同的環境下成長，同在一起本來就會有衝突，連住在同一屋簷下成長的兄弟姊妹們都會有衝突了，更何況是嫁到原本毫無關係的婆家家裡去扮演新的角色「媳婦」呢？會造成婆媳關係緊張，罪魁禍首其中之一應該是介於這兩個女人間的那個男人：太太的老公；婆婆的兒子。

當兩個女人要共同生活，在習慣、觀念、想法……各方面一定會有或多或少的爭執，當婆媳關係緊張時，男人一定要出來打圓場，若他沒有適時出來當潤滑劑，視而不見而讓問題溜過去，就會造成「悶燒鍋」情緒，兩位家中的「首席」女性就會愈來愈不高興，所以我才覺得婆媳問題的癥結點應該在男人身上。

以我自己來說，我常常覺得我很好命，因為我和婆婆的關係，因為我不曾聽到婆婆對我的抱怨，但婆婆真的不會抱怨嗎？非也！原來在我們相處的過程中，洋蔥醫生是超級的潤滑劑。

洋蔥醫師懂得兩面磨刀、兩面光的溝通技巧。比如說，婆婆有時候會向洋蔥抱怨：「你看，今天這個飯煮的不生不熟」；這時洋蔥就會選擇正面的說法和我溝通：「妳看，今天飯煮得不錯耶，有五分熟了～」，然後再回頭跟媽媽說：「今天飯真的不錯了，上次連咬都咬不下去」這就是兩面磨刀、兩面光的圓場溝通法，他將那些抱怨擋住，讓大事化小，小事化無。

第二是我們有共識，不能讓長輩失面子，有時候婆婆比較強勢，我多少也會覺得委曲，但回到房間關起門來，洋蔥醫師就會做第二道安撫，並安慰我的辛苦。

最重要的一個關鍵要與媳婦們分享，我認為做媳婦的一定要懂一個很重要的基本原則，那就是不要在老公面前批評他的父母，可以偶爾嘮叨，可是不能作人身攻擊，這是做人的基本厚道。因為反過來想，如果身為丈夫，在我面前講我父母怎樣，我一定會翻臉，也因此身為媳婦又怎麼可能老是在先生面前數落他父母的是非呢？逞一時口舌之快，批評公婆，最後重傷的還是自己。發洩不舒服，有時候總會抱怨一下，但千萬不要用很難聽的話去攻擊公婆，畢竟他們是生養你老公的父母。

所謂的「家和萬事興」最大的關鍵就是要懂得溝通的藝術。婆婆與媳婦，一位是家中的「大老」；另一位則是家中的「老大」，要如何處理她們之間的爭執，那就要看男人的IQ與EQ了，千萬不能避而不見，或一味委曲求全，這樣只會讓原本細微的裂縫日益擴大，危及這個原本完整的家庭！

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在美滿的家庭下面，您也曾親身經歷過婆媳問題嗎？無論您是婆婆、老公、還是妻子，或者您是婆媳交鋒的旁觀者，歡迎留下您的意見與我們分享。

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