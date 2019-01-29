他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51 聯合新聞網 綜合報導



網友表示一家四口的基本開銷，靠著自己的月薪加年終獎金支出，仍然備感壓力。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 歲末年終之際，各公司紛紛舉辦尾牙並發放年終獎金，許多人也會把自己的年終PO上網與大家分享，不過有網友貼出的不是自己獎金多少，而是未來一年的家庭開銷，包括保險、稅金、孩子學費、旅遊費用等，讓他很煩惱。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張107年年度家庭總支出預算表，上頭計算著未來一年的家庭開銷，有牌照稅、燃料稅、房屋稅等各種稅款，還有夫妻倆、兒女、車子、房子保險，以及房屋利息，再加上兒女的學費，另外還有娛樂預留費用，加總起來就已經超過25萬元。

另外，原PO還列出今年夫妻倆人要到日本旅遊的費用4萬多元，而有些浮動的費用包括第四台、手機費、水電等就未列入清單中，但這些算一算也超過3到5萬元。原PO表示，看到很多人都說年終獎金平均10幾萬算很多了，但他領的比10幾萬還多，大約15萬以上，只是老婆沒工作在家帶小孩，所以家裡開銷全靠他一人的薪水支撐。他說雖然房貸繳得差不多了，車子也是老車，但每年靠著年終來應付基本開銷還是很吃力，也讓他感嘆入不敷出。

原PO還表示，依照去年的收入加上年終獎金，這些開銷幾乎打平，加上父母還沒從職場退休，沒有孝親費的問題，因此存不到什麼錢。他說現在連小孩的學費都快生不出來了，所以老婆也決定要兼差找工作來貼補家用。

許多網友看了清單後認為原PO很省，還有人心有戚戚焉的說「我怎麼覺得我支出還比你多」、「我都不敢算，算完覺得人生無望」、「當了父母真的要精打細算」、「房貸真的很可怕」、「我覺得我還是趁現在年輕努力賺錢好了」、「算這個其實沒有用，有孩子以後常常計畫趕不上變化。每個月有存到錢當爸媽的就要偷笑了」。

不過也有網友不以為然的表示「可以出國，還在煩惱什麼？」、「還能去大阪玩，跟省扯不上關係」，甚至有人建議「不要出國去玩也可以省下一筆」，但原PO解釋「這是一年中唯一一筆娛樂開銷。生命無常是真的，活在當下享受當下」。