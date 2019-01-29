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少子化因現代人吃不了苦？ 他稱3萬5養活老婆小孩引戰

2019-01-29 13:47聯合新聞網 綜合報導

一名網友昨夜在網路上發表對少子化問題的看法，認為現代人不是真的養不起小孩，是想過好日子才選擇不生，要人們不要把少子問題都往政府頭上推，並以自己為例「一個家庭3.5萬的收入要養一個老婆一個小孩應該不困難」，此文一出立即引爆3萬5能不能養活一家人的討論。

一篇針對少子化成因的發文，引爆三萬五能不能養活一家人的討論。聯合報系資料照片。
一篇針對少子化成因的發文，引爆三萬五能不能養活一家人的討論。聯合報系資料照片。
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陳姓網友在「爆怨公社」上發文「很多人說物價漲，薪水不漲。但每到星期五晚上路上總是塞車，大家都要出去玩、出去採購、出去花錢」，並表示「好的生活品質與生活保障是給有錢人享受的，以前哪有那麼多的消費啊！如果你不是有錢人，卻想要好的物質生活，當然就不能生小孩」，「基本開銷，吃、住、水、電、瓦斯、學費、尿布、衣服、奶粉、就醫3.5萬不夠嗎？（要住好地段當然不夠）」，覺得少子化問題的根源不在養不起「而是要不要養小孩的問題」。他認為有小孩與沒小孩各有優缺點「不能什麼都要怪政府，要怪的是自己對自己的人生不夠負責。」

這篇發文被網友評論「應該會被炮翻」，很多人無法認同他的觀點「請問以前學費多少，房租多少？」、「對自己人生負責的方式有很多種，養小孩不是唯一的選擇」，質疑他「為什麼要生孩子讓他一起吃苦」，並且把重點移到「養得活跟養得好不一樣」。不過也有人表示「要生就生，不生就不要生，有啥好討論的，每個人追求的東西不一樣」。

兩篇不同的立場的發文都在網路社團中引發眾多討論。圖擷自 爆怨公社
兩篇不同的立場的發文都在網路社團中引發眾多討論。圖擷自 爆怨公社
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一名現職醫師的網友也在隨後另發一文，回應「不在意品質的話，當然養得起小孩」。表示有人從小雙語栽培、有人讀公立幼稚園、有人連學都沒辦法上「看怎麼養而已」。他說明自己清寒出身「先父去世時還留下一堆負債，所以我從小就知道要好好唸書，因為那是我翻身唯一的機會」，現在的他靠著努力過著還算幸福的日子，但懷疑「如果我爸媽養了一堆小孩，可能我和我的下一代還是在過很辛苦的日子」。強調「貧窮比富有更容易階級複製」，並指稱「領三萬五酸別人不生小孩不是養不起，是只顧自己享樂，這才叫風涼話」。

看了醫生的發文有人表示「求上進才是重點啊~」，認為3萬五可以養活一家人的說法就像現在很多長輩很愛唸，「都幾歲了怎麼還不娶老婆生小孩？沒錢養不起？生了就養的起了啦，不然你們以前是怎麼被我養起來的？」，讓人「白眼翻到無極限」。

少子化薪水親子貧富差距
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