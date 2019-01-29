男同學嘟嘴拍照班導留言「別裝娘」 網嗆：不配當老師

2019-01-29 15:27 聯合新聞網 綜合報導



位男同學因拍照時會嘟嘴裝可愛，於是班導就在學生的照片背面留了一段話，內容相當不恰當。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook 性別刻板已不像從前嚴重，但竟有老師在學生的照片留言要學生「別裝娘」，這樣的言論引起許多網友痛批「不配當老師」。

一名網友在「爆怨公社」發文，一位男同學因拍照時會嘟嘴裝可愛，於是班導就在學生的照片背面留了一段話，內容寫道，「拜託別裝娘，因為真的很XX（請自行帶入）一般人應該很難接受吧？？除非他的審「美」觀真的與眾不同…」最後還補了一句「要不是你穿著校服，真看不出你是位國中生？？」，這段話相當不恰當。

原po也透露，這張照片是運動會時老師幫學生拍的，活動後洗出照片，寫完留言後親手拿給學生的，帶回家後家長也看見老師的留言了。

網友看了紛紛痛批老師「要不是他下方by班導，我也真看不出這是一個老師該說的話」、「檢舉他，送學校性平會來處理」、「太傷人了吧，這怎麼可以為人師表啊」、「非常不適當，感覺根本是歧視了…」、「這位班導拜託不要裝逼」。

台灣性別平等教育協會曾指出，「這麼小聲，像女生一樣」、「娘娘腔」、女生因打扮中性像男孩，被羞辱是「變態、怪胎」，這些都是性霸凌，性霸凌指透過語言、肢體或其他暴力，對於他人之性特徵、性別特質、性傾向或性別認同進行貶抑、攻擊或威脅之行為。從言語侮辱、排擠、語言攻擊的騷擾，到輕微或嚴重的暴力等，影響著多元性別特質和多元性傾向學生的受教權和校園生活。