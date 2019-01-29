鄰居送「過期兩年」料理包她揭驚人真相 網痛批：沒良心

2019-01-29 10:44 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨鄰居老奶奶給他們家幾包冷凍料理包，沒想到卻發現居然已「過期兩年」。圖擷自「爆怨公社」 分享 facebook 分享食物是鄰居間聯絡感情的方式，但如果送到過期的食品就尷尬了。一名網友抱怨鄰居奶奶總是給自己家過期的食品，本以為老奶奶是眼睛不好沒注意所以都默默收下再倒廚餘，有次原po媽媽拿著料理包跟老奶奶說之後，才發現驚人的真相。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，鄰居老奶奶給他們家幾包冷凍料理包，沒想到卻發現居然已「過期兩年」，於是媽媽拿著料理包告訴老奶奶，料理包過期不能吃了，老奶奶卻固執地表示那是製造日期。

媽媽再次跟原po確認確實已過期兩年後，老奶奶拿著煮好的料理包湯來到原po家，「你來吃看看，哪有壞」，媽媽喝了一口表示，「麻油湯已經沒有麻油香，還有一點點酸酸的，這個真的不能再吃了」，但老奶奶還是堅決的表示，自己吃了並無異樣，且昨天還吃了一包，媽媽則解釋「老了味覺會退化，所以你才吃不出來」，奶奶還是不願相信「不會啦，料理包是前幾天我女兒拿給我的，我女兒怎麼會害我」。

原po聽完，痛批老奶奶的女兒「你良心不會痛嗎？」給自己媽媽吃過期兩年的料理包，難道不怕會怎麼樣嗎？「虧你媽還說你孝順，說你常常拿吃的給她」，如果今天原po沒有發現，老奶奶長期吃過期食品長久下來肯定會出事。

網友紛紛痛批「這女兒也太沒良心了吧！把自己媽媽當廚餘！？」、「真的很過分！過期就倒掉，為什麼還要拿給別人吃！」、「這女兒真是白養了！」、「確定是親生的？」不過也有網友認為「說不定是奶奶搞錯時間了」、「搞不好是老人家自己捨不得吃放到過期，然後又捨不得丟送人。」、「會不會是女兒拿回去，奶奶隔了兩年，冰在冰箱在吃啊」。

對於許多網友認為是老奶奶冰太久忘記，原po也回應「老奶奶家裡還有兒子媳婦孫子，他們家也有在煮飯，我相信沒有一個媳婦會阻止或去翻姑姑給婆婆吃了什麼」。最後，原po跟媽媽商量後決定常常去檢查老奶奶家的冰箱，把不能吃得拿去丟掉，她給的過期食品也收下以免讓她吃到。