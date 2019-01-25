風靡全美的人生整理魔法 近藤麻理惠教你五點訣竅

2019-01-25 16:44 聯合新聞網 文／遠見提供



近藤麻理惠的整理學近期風靡全美。圖片來源／美聯社 分享 facebook

隨著歲末年終將近，也開始是人們除舊佈新、汰換許多陳舊事務的忙碌日子，大掃除不僅能讓家中有著煥然一新的嶄新面貌，那令人清爽的空間也有著豁然開朗的恬靜自在，而對日本整理大師近藤麻理惠（Marie Kondo）來說，她更強調「整理的最終目標是學會珍惜你們所擁有的一切。」

外型嬌小、笑容甜美，每當近藤麻理惠出現在每個家庭當中，她總是能以親切和自在的面容，渲染愉悅和感動的氛圍，也許就像她那活潑且帶點古靈精怪的個性，從大學開始她便以「整理諮詢顧問」為業，除了擔任許多家庭的整理顧問，她的著作《怦然心動人生整理魔法》更售出百萬本、《Time》還將她列為「年度全球百位最具影響力人物」，靠著有條例和規律地歸納、淘汰，改變了許多人的一生。

近藤麻理惠的整理故事，日前被Netflix拍攝為實境紀錄片，以側寫和訪問的方式，收錄他如何改變許多不同身分背景的居家空間──一同看看她在節目中分享的小祕訣，或許未來在面對整理當下的難以抉擇時，你能夠不再無所適從。

近藤麻理惠分享，在大掃除或整理時，「我們應該別專注於要清除什麼，而是想想要保存什麼、什麼又是應該真正要留下的；若人們能感激自己所擁有的一切，並非總是想著不斷需要購買別的物品，會發現很多東西其實都是沒必要的。」

她提點，有時候人們常會覺得，「為什麼有空間卻不放東西？」其實這觀念是不對的，因為有效率的運用環境會使人更神清氣爽。「然而，不要把做家事都讓家庭主婦一個人承擔，齊心協力共同完成彼此的領域，也能夠增進家庭情感。」

「整理時，我們應該按照物品的種類，而不是位置來進行整理。」近藤麻理惠說，收納有5種大類別，分別為「衣服」、「書」、「紙張」、「小東西雜物」與「有情感的物品」。

1、衣服

試著回想，你有多久沒有整理你的衣櫥？是否深埋在衣櫃底部，有著你當年心繫牽絆，如今卻根本忘了它存在的衣物？事實上，衣服是許多人在家中最佔空間的壓迫──捨不得丟的、覺得可能還會再穿的、有紀念意義的、也許減肥後能穿的……這種種的假設性思考，只會讓你的衣櫃甚至床舖永遠沒有乾淨的一天。

近藤麻理惠建議衣服的整理法，首先是要把所有的衣服拿出來，將它們堆疊成小山狀，「因為唯有這樣，你才會知道自己到底擁有多少衣服；只有當面對它們時，才會驚訝無形中有多少沒有穿過。」

接著，逐一把衣服拿起來，選擇會讓自己「怦然心動」的衣服再留下，若無感，它就是你必須丟棄的衣服，而丟棄時記得要說聲感謝；此外，你可以捫心自問「是否想把這件衣服帶到未來？」如果它不是未來還會穿的衣服，那就應該淘汰。

2、書本

紀載許多知識的書本，有時候在家中確實是很佔空間的存在，加上多年來的日積月累，或許從來沒看過的書目，只是默默地在某個角落生灰塵──童書、參考書、雜誌等有時效性的物品，往往都不會再回頭瀏覽。

她建議，在整理時，也是要把所有的書本拿出來，從簡單的書開始著手，看看哪本書會讓人感動，以及想想「擁有這本書，對我的未來會有幫助嗎？」在持續整理的過程中，會領悟到對物品怦然心動的感覺，體會保留的意義。

3、紙張

筆記、學生時代的回憶、信件、卡片、小時候畫過的塗鴉作品、帳單、紙條等，各種琳瑯滿目的紙張塞滿了全家的各個抽屜或櫥櫃──近藤麻理惠提點，保持整齊的訣竅，是一定要讓紙張在家中有專門的位置。

她說，紙張整理的三個步驟，分別為「待處理」、「重要文件」和「雜項」，待處理指的是即將繳費的保險通知或帳單、廣告單；重要文件為應該永遠保存的合約與保單；雜項為經常要看的，例如食譜、開會資料等。

當能分門別類的放置各個紙張時，一切會更加有條理，而一些再也用不到的紙張，該是時候回收了。

4、小東西雜物

近藤麻理惠說，在整理時，這類別是最龐雜也難以處理的物品，它分佈在家中的各個角落，如果有覺得不知道該怎麼處理的，就應該放到最後再考慮，而這些小東西應該放在盒子裡，依屬性類別分開放置。

她提點，廚房絕對最不可能保持整潔，因此盡量把物品擺在「固定的位置」、「豎的放置」、「大小相同的東西擺在同一個地方」，會讓整體更有規律。

關鍵在於，櫥櫃的外層或較矮之處，應該放常用的東西，像是杯子、盤子，而頂層則是季節性物品或較少用的東西。「也許在整理東西時，妳會覺得房子比以前還亂，但不用擔心，一步步處理，總是能達到目標。」

5、有情感的物品

在整理或大掃除時，人們一定會在家中某個地方的角落，發現那個你曾經很喜歡，但卻早已忘卻的物品，這些有感情的東西勾勒起不同時光的回憶，也成了伴隨我們成長的一部分。

她舉例，照片就是最激起回憶的物品，而整理時應該一張一張看，想想什麼最讓人心動，你可以把照片放在盒子內，但放在相簿呈現會是最好瀏覽的方式。

當然，很多的情感物品的確必須捨棄，因為如果對所有東西都帶有感情，那麼永遠不會有所成長，整理也失去了意義。

近藤麻理惠表示，「每個人都應該接受新的挑戰，畢竟若總是滿意於現狀，什麼都不會改變，透過整理，不僅可以緩解過去的痛苦，也會用更樂觀的方式來看待未來，藉此反思人生。」

（文／魯皓平 本文出自2019.1.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）