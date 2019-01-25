過年包20人紅包逾8萬 再加貸款、學費讓他嘆：吃土了

2019-01-25 13:58 聯合新聞網 綜合報導



一名網友抱怨過年要包20包紅包，再加上生活開銷和貸款等費用，讓他直呼快要吃土了。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農曆春節將至，華人的習俗中會包紅包給長輩和晚輩，藉此表達祝福，但包紅包也成為現代人一種負擔。有網友在臉書寫道自己要包給父母、小孩子，還有許多親戚，算一算都超過8萬元，再加上2月還有貸款、保險等費用，讓他直呼「吐血吃土的新年又要來了！」

原PO在臉書「爆怨公社」貼了一張表，註記著過年要給紅包的對象，除了父母、岳父母，還有老婆、4個兒女、爺爺奶奶、外公外婆、阿姨、舅舅、2個外甥、3個外甥女，加總起來紅包就超過8萬元。原PO還解釋阿姨未嫁，從小到大就像是他第二個媽媽，現在也常幫他照顧小孩，而舅舅有時也會幫他工作當義工，所以理應要幫紅包給他們。

不過原PO也說，2月還有保險、房貸、車貸、生活開銷、孩子的學費，再加上過年包出去的紅包，讓他壓力很大，無奈的說「我還是吃土好了」。

網友也心有戚戚焉的說「小時候希望趕緊過年，長大了希望年趕緊過」、「討厭收紅包，也討厭包紅包」、「包紅包是個陋習，完全不想過年」、「沒包就不是親戚了？」、「您也包太廣了」、「過年→母親節→所得稅→燃料稅→牌照稅→父親節→房屋稅→地價稅，一路到年底都在噴錢」。

還有人打趣的說「生四個應該很有錢」、「哇！看來你的薪水很多啊」、「現在土也變貴了」、「一人一個紅包袋，解決」、「每人一個福袋…獎券就是命中注定」、「一人一張百元刮刮樂，剛好兩千」、「誰規定紅包裡一定要裝錢的？紅包裡再裝一個紅包，不就是包紅包了嗎？」、「你把二表嬸和三叔公放哪了？」