名牌控女友養貓也挑品種 男友母勸：領養貓咪都比她好

2019-01-24 17:31 聯合新聞網 綜合報導



男網友表示，自己的女友是嚴重的品牌控，連養貓都要求要有品種的，讓他超級傻眼。圖片來源／ingimage 分享 facebook

遇到拜金女友真的會讓男友凍未條！一名男網友表示，自己的女友有嚴重的品牌控，所有東西都要是名牌，不是名牌她就不用。近日，兩人因養貓一事大吵一架，女友堅持要男網友帶品種貓回來養，讓男網友超傻眼！女友誇張的行徑也讓男網友的母親受不了，直勸「放生吧，然後去領養貓咪回來養都比她好…」。

男網友在《靠北女友》發文表示，他與女友在一起已有六年的時間，女友一直以來都有嚴重的品牌控，連一條護唇膏都要買專櫃的，但男網友認為女友都是花自己的錢去買的，所以並沒有對這部分多做干涉，直到這陣子男網友想領養貓咪，事件才開始爆發。

近日男網友想領養一隻新的貓咪回來養，沒想到女友卻堅持要他養有品種的貓，而且死不退讓，讓男網友傻眼至極，直呼「為什麼連貓咪都要有牌？」，兩人更因養貓一事大吵一架，吵到女友的母親都來找男網友談話，男網友原以為女友的母親是要來調解糾紛，沒想到她竟開口要男網友為她女兒繳卡費。

女友的母親告訴男網友，她女兒的卡債早就破十萬了，機車貸款和保險費都繳不出來，希望男網友能幫忙出點錢，而且女友的母親開口就是二十萬，讓男網友當場吐血，質疑他們母女倆根本是把自己當成提款機。男網友也因此陷入兩難，不知道要不要跟女友分手，而男友的母親也看不下去，直勸他「放生」女友，找一隻貓都比較好。

貼文一出便引發討論，許多網友都贊同原PO母親的說法，「你媽說得對！」、「你媽講的是實話」、「推媽媽！養貓大好！」，也有網友勸原PO趕緊分手，「放生啦！ 這種物質女不要也罷」、「真心勸你放生，沒那屁股還買名牌」、「這種娶回來要幹嘛？累死自己嗎？」。