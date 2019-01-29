補教人生轉個彎！Qmei：每天都當最後一天過 質感陪伴不分對象

2019-01-29 15:52 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【採訪：林聖堯／攝影剪輯：弗利登】

成真文創的貼飾品牌「itaste小品味」專門製作各類精緻壁貼，可重複黏貼且無毒的特色更是布置兒童房的熱門首選。創業路艱辛，乍聽好像是滿腔熱血的新鮮人才會做的事；不過，成真文創的創辦人Qmei不只是兩個孩子的媽媽，還從高薪的補教業跨行打造壁貼王國，是什麼念頭支持她如此毅然決然？

補教人生轉個彎 為了陪伴孩子跨界賣壁貼

頂著南陽街英文補教名師的光環，Qmei教過的學生桃李滿天下，扮演幫助同學們達到人生目標的角色讓她成就感十足，工作收入更是人人稱羨。隨著大女兒出生，補教老師與常人工作時間顛倒的特性，讓Qmei再度審視職涯，最後為了不在孩子成長的重要時刻缺席毅然創業，希望能為自己的人生重新布局。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 創業該選什麼項目呢？延續自己原先傳承和服務性質的老師工作，Qmei希望能往文創、教育相結合的方向發想，碰巧當時為了布置大女兒的房間，卻擔心油漆對健康的隱憂，加上拜訪各親子餐廳的經驗，她發現了「壁貼」的可行性和商機，從自己愛買來為家裡裝飾，到後來開始批貨販售。為了建立品牌鑑別度，運用自己在創業過程中培養出的溝通能力與流行敏感度，獲得迪士尼與航海王等熱門卡通在台灣區的授權。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 問到創業做生意和當老師相比最大的不同，Qmei坦言老師對學生必須有教無類，盡力解決他們的疑惑；不過創業就不一樣了，對於合作夥伴的「篩選」非常重要，如果找到契合的夥伴就能省下彼此爭論或互相說服的時間。另外，創業和教職的相異之處，還有成就感的呈現時間和方式，以前只要學生來補習並考取高分，就能證明自己教學有方，但商業上無論哪個決策都難以保證會成功。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 每天都當最後一天過 選擇陪伴對象不猶豫

為人母的身分讓Qmei更專注於如何賦予商品更多溫度。某次參加兒童教育的研討會，一位日本學者分享建立生活作息對幼兒的重要性，這個建議直接啟發了Qmei開發出功能型商品－時鐘壁貼，特色是可以將時鐘貼在自己喜歡的位置，且真的具有看時功能，現在更是itaste的熱賣商品之一。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 從決定創業的原因到商品研發方向，不難看出孩子對Qmei人生的影響力。不過面對自己孩子的教育議題，有多年執教經驗的她卻無法能從容面對，來補習的學生目的明確，就是要金榜題名，但她不希望孩子被分數制約而念書，期許他們能先找到自己的興趣後快樂學習。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 同時身兼母親及老師，為避免孩子對自己的角色產生混淆，Qmei並不會強迫孩子要和她學英文，透過帶他們出席一些商業場合見世面，當看到媽媽可以和外國人流利交談，崇拜的心反而能激發出他們的學習欲望。

圖片提供／Qmei 分享 facebook 對創業者來說時間永遠是不夠用的，尤其還得兼顧家庭和人際關係；對於行程的安排，Qmei並不擔心需要取捨的時候如何抉擇：「我曾發生嚴重意外和家人歷經生離死別，從此以後就把每一天都當作最後一天來過，家人朋友並沒有誰一定優先考量，就看當時哪個安排不會讓我抱憾而終來決定，更重要的是一定要全心全意的『質感陪伴』。」

Qmei心中的「媽媽力」

歷經生產的疼痛和坐月子、哺育的辛苦，常常會覺得，還有什麼事能難倒我嗎？為人母後除了耐性和韌性的提升，也更有把愛傳染給他人的能力；雖然很多人都說媽媽創業難上加難，但我反而很感謝在創業前先當了媽媽，讓我相信自己真的很強，能克服所有即將到來的挑戰。

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