專訪情趣用品店店長：見習過 AV 產業，才知道畫面的暴力，是現場的虐待

2018-07-11 15:26 聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體



北原みのり的人生路徑很精彩，她做過ＡＶ雜誌企劃、經營女性情趣用品店，現在是《日本的女性主義》雜誌總編，聽她談性暴力與身體自主，本該共同討論。

北原みのり（Minori）小姐，《日本的女性主義》雜誌總編，同時也是日本第一位開設情趣用品店的女性，削著俐落鮑伯髮型，為了雜誌取材，來台四處拜訪台灣婦女運動的重要推手和團體。南國夏日艷陽將她膚色照得健康、神采奕奕。

圖／女人迷提供 分享 facebook

現年 47 歲的她，看起來比實際年齡年輕，專訪的某些時刻，她會低頭看著自己擺在大腿上的手，或不自覺捏著塗上藍綠色指甲油的指尖，彷彿有些緊張，頓使她顯得生嫩。下一刻，她又能信手捻來日本婦女運動史，講述綿長知識彷彿根植身體。我對這幾幕反差印象很深，彷彿成人軀殼剝開，裏頭仍有一個女孩。

北原與女性主義的相遇，也要從她的孩提時代說起。

女孩的仰望：我想成為那樣帥氣的女性

1970 年，那年北原十歲，日本政治運動家／女性主義者市川房枝過世，她懵懂望著電視，「市川房枝的新聞在電視上播得很大，知道有這樣一個人，才知道過往女性地位不如現在平等。」理所當然的事，原來是這些前輩們奮鬥而來的啊！仰望電視裡市川房枝的影像，十歲的北原心生嚮往，覺得這樣的女性好帥，她在心裡默想，「我也要成為『為了女性挺身而出的那種人！』」

其他同齡孩子還在迷流行音樂歌手，令她著迷的偶像卻是政治英雌。同學們下課傳閱漫畫，她卻開始編雜誌。當時小學裡有新聞社，她便以市川房枝為主題，編了一本個人誌。「說起來，也跟現在正在做的事情差不多嘛！」她講一講自己也笑了。

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北原的雙親都是老師，教社會科學，也都是 1945 年出生的戰後嬰兒潮世代。日本與全球政治脈動重合，1960 末亦有一波反文化思潮（counter-culture），她的父母在民主社會啟蒙階段成長，對民主政治的認識和感受很深，心態相對也比較自由開放。在這樣的家庭環境下長大，北原很少感受到身為女性的限制，另一方面，她身為長女，獨立性也比較強。

到了北原成長的時代，日本經濟穩健發展、社會意識高漲、法律漸往男女平等趨勢修正。「也因如此，原本我並沒有特別想朝女性研究的方向學習，反而嚮往在大公司工作、成為職業女強人，在這個男人的世界與男性一起並肩立足」當時，她認為要成為獨立自主的女性，應該要學經濟，「因此，我原先在大學是學習金融的。」金融強人模樣的北原小姐，似乎也不違和。

然而，1989 年，北原小姐進入大學就讀的第ㄧ年，卻發生了從根本意識上改變她的事件。

改變北原與日本社會的連環殺女案

那一年，日本發生了多起駭人聽聞的連環殺幼女案——「宮崎勤事件」。26 歲的犯人宮崎勤在生日隔天，從 1988 年 8 月到 1989 年 6 月先後綁架、殺害四名年紀介於 4 到 7 歲的女童 ，他拍攝裸照，猥褻或強暴死者、食用屍體，並通過家族勢力掩蓋犯罪。罪行發現 19 年後，被法務大臣鳩山邦夫批准執行死刑。這件事在當時震盪整個社會，包括北原小姐，人們開始探討，為什麼會發生這樣的事？

也在同一年，日本女學生水泥桶事件曝光。1988 年底，品學兼優且外型清秀的日本女高中生古田順子，在路上被四名年紀相仿的少年隨機綁架，並被軟禁在少年家中輪暴施虐長達 41 天，最後被勒斃並放進水泥桶內灌水泥棄屍。這起輪暴殺人案的少年們，手段殘暴得不可思議，然而更令日本社會訝異的是，過程中，少年的家人和鄰居知道少女遭拘禁凌虐，卻完全沒拯救被害人，刑案發生地點在人們認為與暴力事件無關的高級住宅區，當時日本國內遭受極大衝擊。

像這樣殘忍的事件，同一年內不斷發生。女高中生水泥桶事件被害人與北原小姐同年出生，這更使北原感到震撼，這樣的事情，也有可能隨機地發生在她身上啊。她才驚覺，自己所處的社會距離男女平等還好遙遠。「我後來才知道，女性並不是只要經濟自主就好了、可以平等生活了，還有好多事情需要再去盡一份力。」

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受到衝擊，當時剛上大學的北原，決定將自己的主修從金融換成教育。追求個人的好，對她而言是不夠的，如果女性整體處境沒有提升，個人努力可能瞬間瓦解，女強人志願轉向，「我更想為女性服務。」

1989 年後，北原開始正式地學習女性主義，接觸女性身體情慾自主的討論。她發現，在性暴力或性愛呈現上，女性常常位居被害者的角色。「如果要抹除女性身為被害者的現狀，女性必須掌握對自己身體和情慾的自主權。但在當時，這對我來講只是一個模糊的想法，並沒有能力想出解決方法。」北原很坦白回顧當時情況。

她碩士攻讀教育，也研究各國媒體呈現女性身體與情慾的手法。「光是書本知識也不夠，我想要了解現狀，於是決定到日本的 AV 相關產業打工，想深入了解男性社會下的性產業到底怎樣運作、可以如何改變。」於是，一個女性主義者就動身出發了，往ＡＶ產業見習。

抱著 AV 產業可能讓情慾自由的想像之後

日本的ＡＶ產業從 1980 年代開始發展，北原說她的世代算是開始看國產Ａ片的第一代，「當時我對ＡＶ女優懷抱美好想像，認為她們是新時代女性、很酷、不覺得性愛是隱晦的事，願意用自己身體表演性愛。」

此外，1987 年，義大利有位ＡＶ女優出身的演員伊蘿娜·史特拉 Staller Anna Ilona 當選國會議員，首開成人片演員進國會的世界先例，史特拉對過往身份毫不隱瞞，也反映出當時社會瀰漫較開放的氛圍。「因此在日本ＡＶ產業發展之初，我對產業發展想像是更進步和平等的，並非抱著對產業的壞印象，進入專做ＡＶ資訊雜誌的部門工作。」

但實際進入到ＡＶ雜誌部，她發現情況完全不如她所想。在裡面工作幾年，她從沒見過任何一個ＡＶ女優臉上帶著笑容。北原小姐也常被賦予企劃主題的任務，「每個主題的ＴＡ都是男性，必須思考做什麼樣的主題會讓男生開心？譬如讓比較嬌小的成年女性穿上小學生的制服、背書包，滿足戀童癖的幻想等等。」她逐漸發現，乍看是開放談性與慾望，然而談論的方式、或者慾望指涉方向，還是由男性主導，影像還經常籠罩在男性暴力的氣氛之下。

主題發想，其實並不困難，北原極坦白，說當時她寫了許多企劃。「可是寫著寫著，看著自己寫出來的東西，也覺得很驚訝，我怎麼會在寫這種東西，但更感到奇怪的是，自己竟然寫得出來。繼續這樣下去好嗎？」北原小姐開始自我詰問，如果連身為女性的她，也能順暢寫出異於己身情慾的企劃，是否也表示情慾想像大多是男性觀點？女性從自身發展出的情慾觀會是什麼？女人對自體情慾多麽陌生，和自己身體之間的距離，又有多麽疏遠。

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她想，這情況好奇怪，應該做點什麼。她把研究所辭掉，並嘗試透過企劃與架設網站的能力，從ＡＶ雜誌的工作裡獨立出來。另一方面，女人要從慾望的客體獨立出來，成為主體，也必須能夠掌握自己的性愉悅。她想做面朝女性的情慾服務，但是，確切要怎麼做呢？靈感，意外地竟從接觸ＡＶ產業客戶的過程裡浮現。

日本第一間女性開設的情趣用品店開張！

北原 23 歲那年，是網路剛開始發展的年代，學習能力很強的她，學會了架設網站的技能，也接下了當時日本和國外許多網頁架設需求。由於在ＡＶ產業工作的關係，大部分業主也從成人產業而來。「我也藉機認識很多國外狀況，例如在美國紐約和舊金山，有許多女性運動者自行生產女性向的情趣用品，我想，這是在我能力範圍內可以做到的事，也因此決定要正式創業，做女性向的情趣用品。」

現在聽來很順遂，但當時創業前仍有隱憂，做情色事業，她曾很怕黑道找上來。日本情色產業往往與黑道有千絲萬褸糾葛，北原擔心做情趣用品會踩到黑道的勢力範圍，沒想到黑道認為女性情趣商品市場很小，完全興趣缺缺。

迎上網路起飛潮，事業起步意外地順利。「80 年代，也是日本女性主義在性愛議題啟蒙的年代，進入 90 年代，日本已經成為不避諱性愛話題的社會了」，北原把事業順利的原因歸功給環境。

有意思的是，因為購買情趣用品注重隱私，商品需求因而隱晦，網路開設情趣用品，北原得以確實看見日本女性的需求，以及需求類型如何隨世代變遷。

她與我們分享， 90 年代雖然女性主義抬頭，然而進入到 2000 年，日本經濟泡沫化、景氣下滑，保守勢力大反撲，社會在性別意識上出現了大反轉。

「這也顯示在商品的銷售上，例如買自慰按摩棒等取悅自己的道具的人，幾乎都是與我同年代、甚至比我年長的女性，但是年輕女性，例如 20 歲或 20 歲以下女生，大部分是購買鍛鍊大腿肌肉、或是增強緊實度等取悅男性伴侶的道具。這方面的差別是很顯著的。」北原半開玩笑地說，她的線上情趣商品店可以經營到現在，可能也是還沒有出現夠多競爭者。

性別平等意識不會自然進化：ＡＶ被害事件

確實，性別平等意識會隨著經濟發展停滯而大開倒車，整個東亞乃至台灣，都有經驗可以共鳴。在韓國，家庭主婦開始被稱呼為「媽蟲」；在台灣，經濟上部分倚賴男性的女性，可能被稱為「母豬」或形容是「女權自助餐」。北原提到，日本近年最受關注的爭議性別議題，則是與ＡＶ被害有關。

兩年前，一位剛引退的ＡＶ女優被公司控告，原因是該女優拒絕繼續演出，違約金卻高達日幣三千萬。法院裁判ＡＶ女優勝訴，不必付違約金。這場官司使社會猛然回頭——所以那些ＡＶ女優到底簽了什麼樣的條約，難道是奴隸條約嗎？

人們開始檢視ＡＶ女優的處境，訝異地發現ＡＶ女優自殺率極高。表面上光鮮亮麗、藝人化的ＡＶ女優們，檯面上看起來是自願，可是產業是否仍有許多剝削ＡＶ女優的作為？

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專訪北原 みのり：見習過 AV 產業，才知道畫面的暴力，是現場的虐待】

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