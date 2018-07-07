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鼓勵女孩念數學 數學家丘成桐：比任何學科容易謀職

2018-07-07 12:57聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台大數學系今上午舉行第10屆丘成桐中學數學獎頒獎典禮，中央研究院院士丘成桐會後發表談話，特別鼓勵女孩子多念數學系。他說，很多家長或媒體認為念數學沒前途，「其實數學念得好的話，在學界找到終身位置沒有問題。」

丘成桐說，他是哈佛大學數學系第一個聘請女教授的系主任，但這位女教授任教不到三年就離開，讓他很傷心，他說，其實女孩子念數學系前途無量，只要在研究上有一番成就，比任何學科都還容易謀職，鼓勵大家努力成為有成就的數學家。

丘成桐說，許多家長、媒體不了解，以為念數學系沒前途，其實恰恰相反，大部分數學家都能找到終身教職，而他的兒子就讀生物學系，花10到15年才能拿到終身教職，比數學家多花一倍以上時間。

除了投身學術界，丘成桐指出，很多大公司的研究位置都歡迎數學家任職，薪水很高，例如Google、Facebook、Microsoft，或是華爾街的大投資銀行公司，也常常希望他介紹學生。

但丘成桐笑說，他都不願意介紹，希望大公司不要挑走好的數學系學生，認為當大學教授、投入研究也是很好的選擇，曾有投資公司開出10倍以上薪水邀請他任職，但他從沒考慮過。

丘成桐中學數學獎由台積電副董事長曾繁城贊助，鼓勵中學生從事基礎數學研究，提供金銀牌得主未來就讀大學數學系4年優渥獎學金。本屆金牌得主是北一女中學生林芮吟，研究圖論中的「可四元列表著色」問題，探討圖形用表列的四種顏色著色，是否仍可保持兩兩相鄰頂點的顏色不同，評審團認為這份作品嚴謹有深度，且具有高度的原創性，因此決定頒發金牌獎。

中央研究院院士丘成桐，鼓勵女孩子多念數學系。記者吳姿賢／攝影
中央研究院院士丘成桐，鼓勵女孩子多念數學系。記者吳姿賢／攝影
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薪水哈佛大學台大

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