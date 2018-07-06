大嫂與婆婆的戰爭 讓她收到無言的兒子滿月三大禮

2018-07-06 12:46 聯合新聞網 綜合報導



一位媽媽上網表示，兒子滿月時，嫂嫂送她壞掉的嬰兒車等三大禮物，竟然都是7年前婆婆送的，如今轉送她只為了報復。示意圖，與當事人無關。 聯合報系資料照片。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

一位媽媽在網路社團發文指出，她嫂嫂的婆媳關係不佳，總抱怨婆婆重男輕女，為此竟然在她兒子滿月時送了三大禮，包括快斷裂的搖搖床，快壞掉的嬰兒推車，還有古早布綁的揹巾。這些都是7年前婆婆送給嫂嫂的舊物，但嫂嫂疑似為了報復，竟將這些東西收藏了7年後再轉送給她。

這位媽媽在網路社團《Mami Buy媽咪拜》貼文表示，婆婆不好相處，和媳婦們都是私下不和。婆婆和大嫂沒住一起，但年節相聚她們還是能和平共處並且噓寒問暖，而自己則和婆婆同住，相處冷淡無交集。

原PO指出，大嫂生了3個女兒，自己則生了1個兒子，嫂嫂常抱怨婆婆重男輕女，有機會就會對她冷嘲熱諷說：「妳生男孫就會比較多好處」。等到原PO的兒子滿月時，大嫂帶了三大禮，分別是「生銹到一施力，鐵支就斷裂的搖搖床」、「輪子壞掉，布座椅呈現霉黑色的嬰兒推車」、「古早布綁的揹巾」。

原PO表示，自己不介意二手物品，小孩的東西也都是撿別人舊物來用，只是大嫂送的她不敢給小孩用，但也只能默默收下。她的婆婆看她不用這些舊物，就把它們收到倉庫，過幾天後就丟回收車了。

事後原PO的大嫂才跟她說：：「那些是婆婆給我大女兒的，給我時就是爛的，她還有送1件洋裝，等妳生女兒，我一定要轉送妳！」她聽了覺得很難過，嫂嫂竟然能把用不到的東西放家裡佔位7年，只為了找機會還婆婆，而她兒子的滿月禮，竟成了嫂嫂最好的藉口。

原PO表示，等她真的生女兒，不知道還會收到什麼「禮物」，她說：「妳們的婆媳戰爭，不要延燒到我這裡，在乎別人的感受很難嗎？」。