親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

年金通知函出包「內鬼」遭鎖定？ 此人非屬國防部

援救困洞13人…運送氧氣瓶意外 泰1前海豹隊員溺斃

大嫂與婆婆的戰爭 讓她收到無言的兒子滿月三大禮

2018-07-06 12:46聯合新聞網 綜合報導

一位媽媽上網表示，兒子滿月時，嫂嫂送她壞掉的嬰兒車等三大禮物，竟然都是7年前婆婆...
一位媽媽上網表示，兒子滿月時，嫂嫂送她壞掉的嬰兒車等三大禮物，竟然都是7年前婆婆送的，如今轉送她只為了報復。示意圖，與當事人無關。 聯合報系資料照片。記者黃仲裕／攝影
分享

一位媽媽在網路社團發文指出，她嫂嫂的婆媳關係不佳，總抱怨婆婆重男輕女，為此竟然在她兒子滿月時送了三大禮，包括快斷裂的搖搖床，快壞掉的嬰兒推車，還有古早布綁的揹巾。這些都是7年前婆婆送給嫂嫂的舊物，但嫂嫂疑似為了報復，竟將這些東西收藏了7年後再轉送給她。

這位媽媽在網路社團《Mami Buy媽咪拜》貼文表示，婆婆不好相處，和媳婦們都是私下不和。婆婆和大嫂沒住一起，但年節相聚她們還是能和平共處並且噓寒問暖，而自己則和婆婆同住，相處冷淡無交集。

原PO指出，大嫂生了3個女兒，自己則生了1個兒子，嫂嫂常抱怨婆婆重男輕女，有機會就會對她冷嘲熱諷說：「妳生男孫就會比較多好處」。等到原PO的兒子滿月時，大嫂帶了三大禮，分別是「生銹到一施力，鐵支就斷裂的搖搖床」、「輪子壞掉，布座椅呈現霉黑色的嬰兒推車」、「古早布綁的揹巾」。

原PO表示，自己不介意二手物品，小孩的東西也都是撿別人舊物來用，只是大嫂送的她不敢給小孩用，但也只能默默收下。她的婆婆看她不用這些舊物，就把它們收到倉庫，過幾天後就丟回收車了。

事後原PO的大嫂才跟她說：：「那些是婆婆給我大女兒的，給我時就是爛的，她還有送1件洋裝，等妳生女兒，我一定要轉送妳！」她聽了覺得很難過，嫂嫂竟然能把用不到的東西放家裡佔位7年，只為了找機會還婆婆，而她兒子的滿月禮，竟成了嫂嫂最好的藉口。

原PO表示，等她真的生女兒，不知道還會收到什麼「禮物」，她說：「妳們的婆媳戰爭，不要延燒到我這裡，在乎別人的感受很難嗎？」。

相關新聞

親子互動／蚊子，去叮爸爸

2018-07-06 06:00

我愛一個人煮／芒果季的享受

2018-07-06 06:00

空巢心情／獨奏生活

2018-07-06 06:00

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35

女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

辦婚禮及送禮，如果不砸大錢就錯了嗎？

2018-07-04 12:45

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

以身作則最重要 劉影梅：母親愛運動 孩子才會愛運動

2018-07-03 13:25

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

值得更好的？對失戀的朋友別再說這些話

2018-07-02 14:59

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

她們的世界／伊萊莎，以圖樣創造幸福生活

2018-07-02 06:00

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00
看更多

熱門文章

氣象局預測瑪麗亞颱風 10日最靠近台灣

2018-07-05 17:46

瑪莉亞最快明天轉強颱 氣象局：速度之快罕見

2018-07-06 09:35

老虎堂買一送一引排隊潮 許常德：台灣消費者自取其辱

2018-07-05 13:46

發展條件佳 輕颱瑪莉亞不排除成強颱

2018-07-05 21:22

又有醫院出包！成大醫院替病患洗腎 誤取漂白水

2018-07-05 20:00

中颱瑪莉亞開眼了！鄭明典：眼牆雲系完整 颱風眼清晰

2018-07-06 07:25

颱風瑪莉亞路徑西修 不排除接近台灣

2018-07-05 17:36

瑪莉亞恐轉強颱！ 吳德榮：下周三最接近台灣

2018-07-06 07:01

台灣到處違停 日本為何很少見？他點出關鍵原因

2018-07-05 20:21

1年只有8天！台北動物園7/7起開放「夜間遊園」

2018-07-05 22:48

日人側目…公車廣播無效 台遊客放任小孩大合唱

2018-07-05 15:06

亞尼克YTM無人站開進北捷 月底54站都能買生乳捲

2018-07-05 14:39

洗腎風波！成大護理師錯拿漂白水 原來是連串烏龍？

2018-07-06 11:04

輕颱瑪莉亞不排除成強颱 鄭明典這樣分析

2018-07-05 22:32

洗腎出包接二連三 這次是成大醫院漂白水...

2018-07-05 23:58

老虎堂促銷買氣不減 她直言：何必花錢支持騙子？

2018-07-05 16:21

木村光希驚艷香奈兒高訂秀 愛用這些彩妝完成清新美顏

2018-07-05 13:35

瑪莉亞轉中颱不排除成強颱 下周二最接近台灣

2018-07-06 04:37

象鼻岩珊瑚群讓人驚呆 潛水教練：怎忍心蓋深澳電廠？

2018-07-05 14:47

別幫我打分數！最容易被貼錯標籤的5大星座

2018-07-05 16:22

你不知道的8大航空業祕辛！托盤桌幾乎沒清過最驚悚

2018-07-05 18:25

輕颱瑪莉亞未來是否影響台灣 高壓是關鍵

2018-07-05 14:11

影／天空倒水超壯觀！嘉義山區拍到雨瀑

2018-07-06 11:00

台南水情 今起轉為正常藍燈

2018-07-06 06:02

只有一天！TWG Tea馬卡龍買6送6

2018-07-05 16:16

老公看A片卻不找老婆？別趕盡殺絕 給他一條生路吧

2018-07-05 15:31

「哈密瓜星冰樂」來了！20周年在地開發 11日登場

2018-07-05 23:18

彭啟明：瑪莉亞下周二三可能通過琉球 往上海方向北上

2018-07-06 07:45

老闆聽好！下班LINE公事 員工可已讀不回

2018-07-05 14:17

顛覆刻板印象！ 調查顯示中年人快閃離職比例最高

2018-07-05 14:22

昆凌搶頭香拎新包 「摩天大樓」炫時尚影響力

2018-07-05 21:37

就愛日本牛！ 台灣成最大出口對象

2018-07-06 04:44

空巢心情／獨奏生活

2018-07-06 06:00

她登山遭蟲咬 一巴掌打下竟更嚴重

2018-07-06 11:17

漂白水險注入洗腎病患體內 成醫：藥水桶一律集中丟棄

2018-07-05 22:01

台灣首賣！「灌籃高手」澤北榮治經典戰靴能不買嗎？

2018-07-05 16:35

天氣好熱衣服異味重 避免長濕疹可以隨身攜帶這個

2018-07-06 07:47

暑假來臨 刷一卡通到這些地方消費有優惠

2018-07-05 17:44

親子互動／蚊子，去叮爸爸

2018-07-06 06:00

簡嫚書用大亨堡形容女兒黃金 黃芥末有知也會哭哭

2018-07-05 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top