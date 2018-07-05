房租育兒老公都不付 她心酸「結婚後無法存錢」

2018-07-05 10:35 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨，因為和老公說好各付各的，對方就以必須負擔車貸為由，不願幫忙支付房租、生活開銷和育兒費用，龐大開支讓她幾乎存不到錢，因而感到心酸。示意圖，圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多夫妻婚前相處愉快，婚後卻常為了金錢問題煩惱，甚至爭吵不休。一名女網友就抱怨，她和老公婚前說好各自的開銷各自負擔，因此婚後對方以必須自付車貸為由，不願幫忙負擔房租及家用開銷，就連孩子的尿布及奶粉錢，也都由她支付。龐大開支讓她幾乎存不到錢，因而備感心酸，「相處模式跟單親媽媽一樣」。

一名網友在《mobile01》po文表示，婚前老公曾告訴她「全部都是讓男人出錢的只有一種人，就是小三或者包養」，因此雙方說好必須共同分擔開銷，也不會花對方的錢。然而，婚後她卻發現，老公非常斤斤計較，希望住在婆家的原po，能夠代替他好好照顧他的爸媽做為不用付房租的回報。

兩人搬出去住之後，老公又因為「車子（貸款）一年至少就10萬」，而不願幫忙負擔房租、生活開銷等費用，更批評原po「住他們家期間沒付任何一毛錢，還可以存錢，卻不知道感恩，現在好意思要他出錢」，讓原po覺得很難過。此外，孩子出生之後，尿布錢、奶粉錢幾乎都是由原po支付，高額的開銷讓她感嘆「結婚後變得無法存錢」。後來，她問過身邊朋友，發現許多人家中開銷都是先生幫忙承擔，更讓她忍不住抱怨「我真的覺得好心酸，這樣的相處模式跟單親媽媽有什麼兩樣...」。

對此，許多網友也提出了建議，「一對夫妻，要走到如此斤斤計較的地步，那該有多傷人…」、「妳要尊嚴，那就離了，大家算清楚。妳要家庭，人你選的，你就認了吧」、「那就每個人拿出2、3萬來，大家都公平」、「那就把清單列出來給大家看吧，也有可能妳列出來後發現他的付出是比妳多的，多數人對自己享受的部份都沒有自覺」。