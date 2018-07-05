女友老講「貴就是有差」 他怨公主病5症狀反被酸

2018-07-05 10:09 聯合新聞網 綜合報導



一名男子抱怨女友公主病嚴重，反被其他網友罵「太廢」。 圖／ingimage 分享 facebook

在抱怨女友有公主病時，或許該想想自己是否「誤交」一位公主。一名男網友抱怨女友公主病症頭實在太嚴重，要求用好吃好，名言是「貴就是有差」，感嘆自己「沒那個屁股」，其他網友也紛紛勸他養不起就早點退下，找個凡人來交往。

一名目前住在澳洲雪梨的網友，在臉書「靠北女友」粉絲專頁訴苦，說他最近交了一個女友，原本就知道女方家境不錯，交往後才發現她比自己想像中更有錢，而她的「公主病」也非常誇張，讓他快承受不住。

該名網友細數女友的5大症狀，第一，在外用餐隨便吃吃都是台幣1500元起跳，因此他儘量在家自己煮。由於女友從不洗碗，因此只請她收拾碗盤、清理菜渣，但她竟把菜渣直接倒進洗碗槽，多唸兩句就會臭臉。

第二，某次去超市買菜，兩人都忘記帶錢帶卡，男網友無奈的跟店員表示不買了，女友因感到丟臉而鬧脾氣，他只好回家拿錢後再自己去買。

第三，水一定要喝昂貴的雪山水，衛生紙用一盒台幣80元的，常把「貴就是有差」掛嘴上。

第四，非常愛抱怨，冷也叫、餓也叫，覺得洗衣機不好用，用一次叫一次。

第五，男網友手機有設定她的指紋，有一次她因忘記是用哪個指頭設定而發火。

「身為男人的我，雖然沒她有錢，但也不能當個小白臉」，發文者感嘆的說，他儘量分擔兩人的開銷，卻也深知自己真的「沒那個屁股」。

看了上述「慘狀」，許多網友留言勸他早日放手，認為這不是「公主病」，她真的是有錢人家捧在手心養大的「公主命」，發文者確實讓女友「委屈了」，「這已經是門第和觀念差太多的問題」、「你養不起就退下吧！」、「你還是別搞仙女找個凡人吧」。

還有不少網友指責發文者「太廢」，不該因養不起公主就來抱怨對方，酸他「我比較好奇她看上你的什麼」，認為他應好好提升自我、充實內涵，別只會來討拍。