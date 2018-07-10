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丈夫嫌壓力大、孩子嫌做太多…女人成了「犧牲的一代」

2018-07-10 09:37聯合新聞網 MamiBuy

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很多中、老年受憂鬱症狀所苦的女性都是這樣的類型。受家族上一代的影響，這些女性自小習慣「以大家庭為重」，有的甚至還加上「以男性為尊」等隱形卻強而有力的「家規」，自我需求與發展被放在很後面的位置，就這樣過了大半生。

原以為這樣的重擔總有換人背的一天，一直到下一代長大成人，她們才發現上一代帶給自己的枷鎖，下一代不一定願意背。

因為時代不同了，她們的子女通常更明智，也更堅強，不會接受無理的束縛，而這些卡在兩代之間的女人成了「犧牲的一代」，許多人到中、晚年覺醒之後，就憂鬱了起來。

作為「犧牲的一代」，走到人生的後半場，才發現自己在前半場堅持的信念被推翻了，而自己所做的一切無法得到認同和看重。

過去她理所當然地把家人的需要看得比自己重要，把滿足家人需求看作自己的價值，沒想到自己的付出被視為理所當然，甚至後來還得到丈夫及子女負面的回饋。

丈夫覺得兩人相處壓力太大，孩子抱怨她做得太多。他們都認為她不了解他們真正的需要。

被家人埋怨的她，常會很疑惑 「丈夫和孩子真正的需要是什麼呢？」 原來一味地滿足對方的需要，其實背後是在滿足自己「被他人肯定」的需求。所以當一個缺乏信心的女人一味地為家人付出，卻不給家人表現與練習的機會，壓抑了家人的能力發展，也剝奪了他們在她面前得到「肯定」的可能。

在自己所愛的人面前得到發揮與肯定，是我們每個人都有的內在需求。

本文擷取自「愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來診」，由寶瓶文化授權轉載

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