夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31 聯合新聞網 綜合報導



原PO和老公吵架兩日，和好後老公留超甜字條，讓大批女網友感嘆「要去哪找脾氣這麼好的老公呢」。示意圖/ingimage 分享 facebook

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文想要抱怨老公，表示自己結婚6年多，雖然知道每次爭執都是因為自己的壞脾氣，前兩天才因為丈夫把兩把珍貴的傘弄不見，讓她生悶氣兩天，後來決定先道歉和好，隔天起床卻看到老公留的字條「不要趕我走，我要永遠陪在你身邊，照顧你」，讓她當場感動落淚。

原PO表示，老公脾氣很好，好到每次爭吵都會讓她感到慚愧，她也明白每一次爭執，說穿了也是自己在爭，並深知自己有個壞脾氣，而這次吵架是在兩天前，她因為找不到母親買給她的傘，問了老公才知道，一支壞掉被直接丟在前公司裡，另一支老公則忘記拿去哪了。原PO非常生氣，因為那兩把傘是結婚第一年端午節回娘家時母親給的，對她來說不單單是個習俗，嫁出去後娘家送的東西都意義非凡。

原PO向老公表示，結婚後娘家給的東西，壞掉了也應該要告訴她，為什麼擅自就丟在前公司了，另一把還弄不見？沒想到，丈夫卻回應，我再買給你就好了啊，讓原PO更火大、難過，中間就用一直照顧兒子來壓榨自己。後來原PO決定主動結束不愉快的氣氛，裝作沒事的跟丈夫道歉自己發脾氣。

不料，隔天起來後發現老公貼了字條，寫下「老婆～不論你的脾氣如何～不論你的個性如何～我永遠愛著你～我只希望你能永遠開心快樂，即使有對我不滿～也不要趕我走～我要永遠陪在你身邊、照顧你。我愛你。」超有愛的內容讓原PO忍不住感動落淚，也反省自己，很感謝丈夫的包容疼愛。

內容感動不少網友紛紛留言：「相信這封信會保留到老吧」、「要好好珍惜這緣分」、「老公的脾氣真的好」、「別人的老公從來都不會令人失望」，也有不少網友感嘆「為什麼好老公都是別人的」、「要到哪才能找到這種好脾氣的呢」。