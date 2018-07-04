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辦婚禮及送禮，如果不砸大錢就錯了嗎？

2018-07-04 12:45聯合新聞網 鳴人堂

在中國，男女方父母都期待對方拿出大筆嫁妝，如果沒有端出足夠的嫁妝可是會使家族顏面...
在中國，男女方父母都期待對方拿出大筆嫁妝，如果沒有端出足夠的嫁妝可是會使家族顏面盡失的。 圖／路透社
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