把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16 聯合新聞網 綜合報導



一名人妻表示擔心老公的薪水是否能養活全家時，卻盤算著萬一自己的母親過世了，舊房就能歸她這件事，被網友砲轟。此為示意圖，記者黃義書/攝影 分享 facebook 一名自稱住在台中的人妻，託網友於ptt上代po文，表示自己目前是全職媽媽，透露丈夫月薪4至4.5萬，外加年終2個月，一家人還算能溫飽，在擔心老公的薪水是否能養活全家時，卻盤算著萬一自己的母親過世了，舊房就能歸她這件事，被網友砲轟，這位人妻的媽媽有這樣的女兒，不怕未來她的子女，也會對年老的她，打這樣的心眼？

一名台中人妻表示，丈夫月薪4至4.5萬，外加年終2個月，婚後兩人育有一子，在金融海嘯時便早早買房，目前並無房貸壓力，但因自己學歷不高，出去賺錢一個月可能也是22K，所以選擇在家帶小孩，讓她煩惱單憑一人的薪水是否就能養活全家。她進一步說道，目前除了小孩的費用之外，還要負擔失智母親的三餐，讓她養成天天記帳的習慣。

但因自己的新房是哥哥在爸爸過世後，拿出200萬才買成500萬的房子，哥哥的條件是只要新房必須在現為母親居住的舊房附近，便於照料即可，讓她說出「媽媽已嚴重失智，如果媽媽再見了舊房也是我的」這句話。這篇原本期望討拍的文章卻被網友反轟不孝，認為媽媽還沒過世，就開始算計媽媽過世後的財產問題「也太噁心」，更有網友留言看到這句話相當不舒服，覺得目前無業的她在檢討老公可能賺不夠多的同時，竟還盤算起母親過世後的財產，「喊著媽媽再見」的她，實在無血無淚，令人看不下去。