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男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18聯合新聞網 綜合報導

一位女網友說男友薪水是她4倍，約會時卻還堅持平均分擔，讓她覺得苦惱，上網詢問網友...
一位女網友說男友薪水是她4倍，約會時卻還堅持平均分擔，讓她覺得苦惱，上網詢問網友意見引發熱議。示意圖／Ingimage
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一位女網友表示，她與男友交往平時約會開銷都是各付各的AA制，但男友收入是她4倍，食量也是她4倍，而安排兩人長途出遊時也都是平均分擔，這就造成她的經濟壓力，家人也對他說，那麼愛給（男生）錢的女生是多沒價值，讓她覺得很沉重，上網詢問自己該怎麼辦？

一位女網友在網路論壇《MOBILE01》發文指出，因為家教的關係，全家人都是慷慨大方的人，請客不手軟，也不會計較小錢，但自從交男友後，AA制變成她的困擾。因為她是普通小資女、男友是國營事業職員，收入是她的4倍，經濟落差太大。

原PO表示，平時約會雖然食量差異也大，但平均分擔她並不在意，不過花費5000以上的出門遠遊就讓她很有壓力，她必需犧牲與其他朋友出門，才能省下錢與男友出遊，而看到網路論壇上很多人都堅持AA制，讓她感到無力感，大嘆難道要很有能力的女生才能談戀愛嗎？

貼文一出引發網友熱議，有人聲援原PO，認為男生不夠體貼：「以後碰到這樣的情況，妳應該要各付各的阿，妳也知道這樣對妳不公平」、「把你的情況告訴男友，如果對方還堅持就分手吧」、「AA制不是問題，問題是不懂得體貼人的男友」、「AA制的前提是雙方的收入都差不多的情況下」。

原PO表示，會發生這種情況，是男友很節儉，同時也料中她個性太軟弱，有想法也不敢說。她表示男方急著要結婚，但她家人都勸她要暫緩，她還在找解套方法，不想要婚後委屈。

但有更多網友認為問題不在AA制，在於原PO與男友缺乏溝通：「樓主是少見好女生，把你的情況跟男友說吧」、「如果情侶之間連這點小事都無法溝通克服，那未來不是更多困難嗎？」、「奇怪你有問題不去溝通，在這邊想要不要分手」、「都論及婚嫁了，男友沒想到到你的經濟狀況，是不是你從沒跟他提過？」、「若真已經論及婚嫁，連開銷失衡都會令妳為難到無法討論，那真的還是要重新檢討一下雙方的溝通方式。」

還有網友建議要勇敢跟男友討論：「AA制的本意是互相尊重、互相體諒，所以當然可以因現況調整。」、「經濟能力上的差距，本來就會讓你們消費模式有很大的差異，不去面對調整，婚後更慘」、「你也不要怕因為談錢就傷感情，難道你不去面對問題就會消失嗎？」。

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