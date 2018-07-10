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多問一句嫌煩，少問一句又怕有誤會！如何化解婆媳關係的尷尬？

2018-07-10 14:15聯合新聞網 BabyHome

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【文：吳娟瑜】

Lily，妳好！起初妳說「別人的孩子不是孩子，自己的孩子才是孩子」，我一頭霧水。後來妳描述了來龍去脈，我終於弄懂妳為什麼生氣了。

原來妳是職業婦女，在一家投資集團上班，平日，由婆婆照顧兩個孩子，女兒，四歲，上幼稚園；兒子，八個月大，婆婆帶白天。

妳的老公是保險公司經理，手上帶了約十個人團隊，也是很忙碌。夫妻倆各忙各的，儘管日子過得緊湊，至少相安無事就好。

煮給誰吃？

通常妳的晚餐不麻煩婆婆，往往在外頭簡單吃個蔬食餐，回到家，小朋友跟婆婆早已吃過了。

最近，有一回，妳參加公司培訓而提早到家，這時婆婆不問妳要不要吃晚餐，她只做了小朋友要吃的，等到妳老公晚上八點多到家，婆婆立刻直奔廚房，鍋碗瓢盤齊飛，瞬間做出了一碗什錦海鮮麵給她兒子吃。

已經把兩個孩子帶進臥室的妳，眼淚直流，大女兒還跑到身邊：「媽咪，為什麼哭哭呀？」，她這一問，妳的淚珠滾出更多。

這就是妳想問我的──為什麼別人的孩子不是孩子？自己的孩子才是孩子？

翻譯起來，這句話就是──婆婆為什麼只煮給自己的兒子吃，卻不問媳婦（別人的女兒）吃不吃？

麵只煮給她兒子吃？

Lily，我明白妳話中的疑點，妳多麼希望婆婆疼妳這個媳婦，如同疼她的兒女，就是問也不問地多煮妳的份量。因為做媳婦生小孩、養小孩，又要上班，真的是焦頭爛額，何不多一點疼惜和照顧？

Lily，這樣說吧！妳的婆婆並不是職業婦女，她從來沒有經歷過家庭、事業來去奔波，彷彿一根蠟燭兩頭燒的辛苦，所以，對妳心理的渴望和期待，她並不理解。

妳告訴我：「我知道婆婆在白天要帶兩個小孩的辛苦，不過看到媳婦四點多回來，應該是還沒吃晚餐，為什麼就不能招呼一聲？」

由妳開口吧！

Lily，其實不少婆婆希望和媳婦關係再好一點，只因為她們也不懂媳婦的心思，往往怕多問一句惹媳婦嫌煩，少問一句又怕媳婦有誤會。

唉！這就是婆媳關係的尷尬之處。

這樣吧！既然是妳問我，我們乾脆主動出擊，下次看到婆婆正準備為她兒子做個熱騰騰的餐飯，妳就撒嬌地說：「媽，幫我多下點麵，我也還沒吃哩！」或者說：「媽，我來做吧！妳忙了一天也該好好休息了。」，像那天妳提早到家，也可以說：「媽，今天晚餐我來做！」這樣妳自己吃得到，逐日長大的兒女也可以看到自己的媽媽就是懂得自我調適的人。

當然，今天若是婆婆來問：「為什麼我看兒子加班累了，為他煮碗麵，媳婦卻擺個臭臉？」，我會告訴她們：「多煮一碗媳婦的湯麵，皆大歡喜呀！」妳說，這樣合理吧？

【延伸閱讀】

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婆婆媳婦

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