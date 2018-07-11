很會講話但還是愛尖叫？解析孩子愛尖叫的5種原因

2018-07-11 08:18 聯合新聞網 BabyHome



分享 facebook 【文：光光老師（廖笙光）】

有孩子的都知道，孩子尖叫起來，等級直達「魔音穿腦」的噪音，真的會讓人頭痛欲裂。如果是在公共場所，更是一種可怕的折磨，真的讓人想要立馬趕快找一個洞馬上鑽進去。 孩子明明已經很會講話，但為什麼還是喜歡用尖叫的呢？ 真的是會把爸媽逼瘋了。

由發展的角度來看，孩子用尖叫來表達情緒，高峰期在一歲半到兩歲。主要是因為孩子的想法越來越多，但語言卻還沒有追上，所以「有苦說不出」而開始出現大叫的行為。 基本上，在三歲以後就會漸漸消失，如果還持續有一直尖叫的情況，爸媽就要特別注意，長時間下來，可能會導致孩子出現不良行為，而導致在社交互動上的困擾。

孩子愛尖叫，不一定都是有問題，如果是孩子玩得很開心而興奮的尖叫。基本上，爸媽不用太擔心，就像當你走在路上碰到大明星一樣，也會驚喜的尖叫一下。 相反地，如果是用尖叫來表達「負面情緒」，這時就必需要加以控制，以免養成孩子不好的行為，如果等到長大後要再矯正，也就會更加困難。

孩子愛尖叫的原因有Ｎ種，下面我們列出最常見的幾種，希望可以對爸媽有所幫助：

(一) 過度刺激：

尖叫有時是一種「屏蔽」，用來遮蔽不想要聽到的聲音或話語。當環境過度刺激，特別是有孩子討厭的聲音時，孩子常會出現大聲尖叫的行為。爸媽可以觀察一下，孩子尖叫時，是否會摀住耳朵來做判斷。如果是的話，可能是與環境刺激有關，這時幫孩子避免過於吵雜的環境，例如：吵雜的餐廳、室內遊樂區、電影院.......等，以免孩子過度刺激，而誘發出不適當的行為。

(二) 反抗行為：

尖叫有時是一種「抗議」，用來表達不想要接受，特別是當被責備的時候。當孩子尖叫時，爸媽往往會覺得愧疚而妥協，因此孩子誤認為這是一個好方式，結果更頻繁的尖叫。這時爸媽教養態度的「一致性」是最重要的關鍵，如果一個鬆一個緊，往往會導致問題持續不斷的發生。 請記得一個重點，請不要在孩子疲累時和孩子堅持，那往往只會是一場災難。「抑制力」是需要耗費能量的，當孩子都沒有體力時，又如何能控制自己的情緒呢？

(三) 吸引注意：

尖叫有時是一種「電鈴」，用來呼喚爸媽的注意。如果平常孩子都很正常，但是爸媽在身邊時，特別喜歡尖叫、鬧脾氣就要特別小心。處理方式，不是給予高壓的管教，而是在孩子表現好時給予更多的鼓勵。鬧脾氣時，引導孩子到房間裡靜一下，等到稍微安靜了在給予擁抱與安慰。請記得先在家裡練習，等到在家裡都已經ＯＫ了，再延伸到家庭以外的地方。

(四) 錯誤模仿：

尖叫有時是一種「模仿」，錯誤以為是一種社交技巧。這又可以分為兩種，一種是模仿爸媽說話的方式；一種是模仿弟弟（妹妹）的行為。前者要請爸媽在孩子面前，多多留意自己的行為，聊天時不要過度激動；後者不要一直要求孩子讓弟弟，只會導致問題變得更大，而是給予長大的榮譽感，例如和孩子說：五歲可以能玩碰碰車、七歲搭公車會有悠遊卡......，藉由期待自己長大的過程，減少孩子模仿小小孩行為的動機。

(五) 害怕失敗：

尖叫有時是一種「恐懼」，害怕自己失敗，就會變成壞小孩。這常常發生在四歲半的孩子，過度擔心自己表現不好，而出現的不適當行為。這時爸媽只要適時地抱一下孩子，說一聲：「沒關係，我們一起做」，孩子就會安靜下來。此時，讓孩子了解失敗並不可怕，再試一次可以學會，孩子很快就可以控制自己的情緒。相反地，此時越是數落孩子的錯誤，導致孩子更恐懼失敗，反而更容易導致尖叫行為的出現喔！

孩子「愛尖叫」的原因真得非常多，每一個孩子也都不一樣，所以並沒有一個「特效藥」可以解決。需要爸媽運用智慧，一個一個地找出背後的原因，才能對症下藥的幫助孩子改變喔！

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