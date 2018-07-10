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以鼓勵代替讚美 三個步驟增加孩子的自信心！

2018-07-10 09:23聯合新聞網 BabyHome

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【文：吳欣怡】

有天朋友3歲的孩子畫了些小東西，有小汽車、小貓、太陽等等，朋友一看立馬誇讚孩子畫得真好，怎知孩子回了「我畫得不好」。朋友聽到這回應很驚訝，孩子不是都喜歡被稱讚嗎？怎麼被稱讚了還不開心？！

讚美的甜頭

心理學家漢斯・席爾說過「我們都害怕受人指責」。卡內基也說，人渴望被理解和讚賞，真誠去讚賞，人們會把你珍藏在記憶裡。

我們都知道要多稱讚孩子，我也必須承認很多時候都會覺得孩子好棒，但常常又很難說出足夠具體的讚美，所以最常說：「哇～好棒喔！」、「你好厲害喔！」，孩子聽了也都很開心。

然而，有心理學家對讚美提出質疑，認為讚美像棒棒糖，嚐了甜頭覺得很滿足，但孩子可能會因為渴求棒棒糖，傾向用更投機、容易完成的方式去獲取，因為他們學習有到好的結果才可以得到甜頭，也逐漸學會依賴別人的評價來獲得滿足。

可是，孩子可能不知道自己「為什麼很棒」，不認為過程中的努力也值得肯定。沒有被讚美，便懷疑是自己不夠好，一旦犯錯、結果不如預期，便會懷疑自己的能力，無法面對失敗。

鼓勵ＶＳ讚美，孩子表現大不同

美國心理學家卡羅・杜威克建議，對孩子的努力給予回應和鼓勵，孩子才能自我激勵，並更加投入活動中。

帶領兒童團體的過程中，我們也觀察到讚美和鼓勵對孩子的動機有不同影響。

課堂中，只要孩子一有好行為都會獲得一顆硬幣，存越多硬幣就能換更多的禮物集章，課程結束後還可以依禮物集章的數目換取等值的禮物，因此孩子無不渴望那一小顆硬幣。

我們發現，當孩子一有好表現，就遞出硬幣，孩子會因此興奮，更積極表現好行為也會想辦法討好老師，然而，當孩子再次做出同樣的好行為，我們沒有給硬幣，只說「你好棒！」，孩子會面露失望，好行為出現的頻率也明顯下降。

也許你會想，是因為沒有得到硬幣的關係，當然這也不無可能。

不過我們決定改變策略，當孩子表現好行為後，明確說出他怎麼表現的，例如「我看到你現在很仔細、很認真地把這裡畫完，很棒！」，再給予硬幣，孩子一樣開心且積極，接下來，對孩子的表現都只給予明確的口頭鼓勵「你自己把這裡完成了耶！你今天很努力很認真喔！」，孩子不但欣然接受，一樣回以滿足的笑容，當然，好行為持續出現。

以鼓勵代替讚美，三步驟就能肯定孩子

我們可以評價孩子的行為，讓他注意到自己的努力。

對孩子讚美「你考一百分很棒！」不足以讓他認可自己，倒不如鼓勵孩子「這幾天你都很努力唸書，這分數是你努力得來！你一定很為自己開心！」

想具體鼓勵孩子，也可以試試入門三步驟：

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例如：孩子畫了全家福，雖然把大家物畫得歪七扭八，但用色豐富，而且是自己完成的。

我們可以說：「你畫了家裡全部的人耶！我看到你很努力自己畫完，而且挑了好多漂亮的顏色，你幫自己拍拍手！」

隨著孩子長大，我們無法隨時隨地都帶著讚美和鼓勵，投遞在孩子身上，但我們有義務為孩子示範鼓勵他們自己，讓孩子感受到自己的力量，學會為自己的行為和努力給予肯定，這不正是我們都希望的嗎？！我們都希望孩子能充滿自信的呀！

【延伸閱讀】

孩子做得到的事，德國人不過度讚美，只會點頭肯定

稱讚泛濫反倒容易變得「沒有感覺」 5種方法幫助孩子有自信

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