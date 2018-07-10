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瑪莉亞颱風來襲 彭啟明：北部今晚風雨逐漸加大

生活見聞／親情旅路

2018-07-10 06:00聯合報 陳得勝

有次跟團去澳洲旅遊，同團竟然富貴者比比皆是，有意無意間就互別苗頭。其中有位貴氣逼人的阿嬤，五個孩子不是留美名校博士就是大醫院的名醫，大家都稱讚阿嬤是天生的富貴命。

全團就只有一對夫婦帶兩個國高中男孩，看起來跟我一樣屬「庶民」，每到景點或遊樂場，這位爸爸和兩個孩子玩得不亦樂乎，其他時間卻都在睡覺，甚至用餐時刀叉拿起來吃不到幾口又開始打瞌睡。富貴阿嬤曾碰碰我的手肘低聲對我說：「他既不遊景點又不聽導遊解說，大部分時間都在睡覺，不知所為何來？」

旅程最後又回到雪梨，抵達旅館時，阿嬤宣稱她有個兒子就住在這兒，會來接她去住幾天，就不跟大家一起回去了，大夥兒好生羨慕。當領隊分配好房間、大家陸續上樓，落在最後的我和那嗜睡爸爸發現阿嬤在廳柱邊壓低聲音講手機：「算我求你，請你來接我好嗎？不要再跟媽媽嘔氣了，要不然我會很沒面子……」我和嗜睡爸爸訝異地互看一眼。一會兒又聽見阿嬤說：「小勳啊！阿嬤帶好多你們最愛的台灣零食來，請你來接阿嬤好嗎？什麼？你有事沒空……」這時電梯下來了，我們便默默離開。

後來聽領隊說，阿嬤的兒女怨她分家產不公，她如今獨居大安區，每次跟他的團都是他親自接送。行李入房後，我下樓想逛藝品店，剛好有兩個旅行團要上電梯，人群中一眼就看到阿嬤也在其中，不是阿嬤特別高大，而是阿嬤的背脊挺得特別直。

隔天在前往機場的車上，領隊取笑一路嗜睡的爸爸，要他對這次的旅遊發表心得，大家笑成一團，只見他慢條斯理地說：「我在五股經營一間小工廠，每天要工作十四小時才會有賺頭，很少有時間陪家人，難得有這次假期跟家人旅遊，玩得好開心、睡得好滿足。」我看到的是一位令人動容的好丈夫、好爸爸。

下飛機在行李轉盤前等待行李時，這位爸爸對孩子說：「兩位壯丁，等一下幫阿嬤提行李。」他轉頭對阿嬤說：「我開廂型車來，載您回去，順路嘛！」順路？一個住大安區，一個住五股！

望著他們出海關的背影，真像一家人旅遊歸來。

獨居旅行團導遊海關

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