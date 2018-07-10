童言童語／和妳一樣嗎？

2018-07-10 06:00 聯合報 蔡宛芳



午餐時分，全家在客廳用餐，剛滿三歲的小女兒問我：「媽媽，為什麼貓咪喜歡吃魚呢？」我想了一下，正色回答：「就像小兔子愛吃胡蘿蔔、猴子要吃香蕉一樣，每種動物都有牠們愛吃、或該吃的食物呀！」

她歪著頭，進一步問我：「那我呢？」我藉機鼓勵偏食的她：「妳要多吃蔬菜水果、肉類跟飯，才會漂亮又聰明呀！」她仰著小臉蛋說：「和妳一樣嗎？」啊，難怪人家都說生女兒貼心，真是一點也不假！這句話讓我聽得心花怒放，趕緊轉述給老公聽，並告訴他：小孩子的話是不會騙人的！