為人父母／家庭教育也要因材施教

2018-07-09 06:00 聯合報 洪啟川



圖／想樂 分享 facebook

上周去幼稚園接妞妞放學時，她一看到我，一改往常笑瞇瞇的甜心表情，眼淚撲簌簌地落了下來。老師趕忙走過來解釋，是點心時間時，妞妞的碗被同學瑞瑞打翻，紅豆湯流了滿桌，妞妞的衣服也濕了，幸好沒燙著。老師邊說，邊替瑞瑞賠不是。

上車後詢問妞妞事情發生的經過。妞妞一面哭一面說：「今天老師換位子，把我換去坐瑞瑞那組的小桌子。」「為什麼要換妳的座位呢？」孩子的媽不解地問。「因為沒有人要跟瑞瑞坐，老師就挑了璇璇、薇薇和我到瑞瑞那組。」「那瑞瑞為什麼翻倒妳的紅豆湯呢？是故意的？還是不小心的？」妞妞哭得更大聲了：「我不知道，一開始瑞瑞一直搖桌子，璇璇的湯灑出來了，然後他就把我的湯推倒了。」

為人父母，哪個不是將孩子視為心頭肉。妞妞純真、不與人爭且總是笑瞇瞇的好個性，除了是爸媽的驕傲，也贏得不少同學或師長的喜愛與誇獎，卻也是我們心頭隱隱的擔憂。每次去公園或任何遊樂設施玩耍時，妞妞總是排隊排得最久的一個，因為不管是被插隊或遇到有人衝撞，她便自動退後。甚至在要玩溜滑梯的當下，為遵守我們訂定的遊戲規則，只要滑梯上還有其他小朋友就不可以往下溜，以免碰撞；但往往滑梯上的小朋友還沒離開，後面排隊的小朋友就不耐煩地想把她推下去，以便換自己玩耍。父母即使經常守在一旁看顧，也防不勝防。

教導妞妞要禮讓，不要與其他小朋友發生衝突的良好品行，妞妞的確都做得很好，但經過這次的事件後，我不禁反省，平常教妞妞的溫良恭儉，讓真的適合妞妞嗎？突然想到在《論語‧先進篇》中的內容：「子路問：『聞斯行諸？』子曰：『有父兄在，如之何其聞斯行之？』冉有問：『聞斯行諸？』子曰：『聞斯行之。』」孔子對子路與冉求兩位不同個性的學生，給予不同指導作為的教育方式。因「求也退，故進之；由也兼人，故退之。」兩位學生不同的人格特質給予迥異的教育指導，那我這個為人父的，是不是也該「因材施教」。

我開始教導妞妞在不逾越團體的遊戲規則中，得先保護自己之必要。在不傷害或欺負別人的前提下，捍衛自己的權益。有人插隊，先口頭提醒其他小朋友要排隊；有人要動手打你，便抓住對方的手，勇敢說不可以；有人惡意欺負或擾亂，得堅決地說我不喜歡你這樣做。當第一層自我確保的把關失效後，還得能夠緊急求援，不管是向現場的師長、父母或其他大人，就是不能姑息被無理對待的惡霸行為。

於是由爸爸扮黑臉，練習了幾次之後，很開心看到妞妞玩得更有自信，態度也比從前更從容大方。或許成長的當下，孩子看不見自己的改變，但身為父母的，想必是可以愈來愈放心，也欣慰於孩子在團體生活中所帶來或造成的改變。更希望藉由這微小力量的改變，可以影響成更多良性的循環。