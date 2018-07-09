賞文迴響／我與老媽的電影時光

2018-07-09 06:00 聯合報 遊俠



拜讀6月26日溫小平的〈我與媽媽的午夜約會〉一文，記憶之鎖隨之被打開，往日那段與老媽觀影的時光，也像透過時光之篩緩緩流洩而出，既美好又略帶感傷。

我是影癡，喜歡大銀幕的聲光臨場感，有時喜歡帶著老媽陪我看電影。老媽不識字，但她偏好洋片，無論文藝片、動作片，不待我解說，她自有一套解析劇情的能力，有時我不免笑她自己當編劇，但無損她沉浸觀影時刻的快樂，因而我並不費心導正每個細微的劇情，在她的晚年時光，我認為感性的快樂重於理性的事實。

那時她已有嚴重的骨質疏鬆症，不耐行走，我總開車先送她到住家附近的影城門口，停好車再跑回影城與她會回。有一次，有位年輕人看她獨自在購票處，趨前跟她說：「阿嬤，遮嘸搬歌仔戲喔！」老媽回說她不看歌仔戲，那倒是實情，愛看歌仔戲的人其實是我，她總不解我為何喜歡看那種戲，常說「有蝦米代誌講一講較快，為啥用唱的哼半天？」接著年輕人又好意說：「阿嬤，遮嘛嘸國片喔。」老媽回他：「那就看阿啄仔片啊！」正好我抵達購票處，年輕人驚訝地吐舌走開了，老媽每次回味這段插曲不免洋洋得意。

後來，老媽不敵歲月在她腦裡搞怪，她逐漸看不懂劇情，也分不清人物，但初期我仍帶她上電影院，挑選有小朋友或動物演出的片子，對正值去老返童之際的她仍有莫大的吸引力。這時候劇情就真的不重要了，能讓她在飽受失智症之苦下，有短暫歡樂的時光比什麼都彌足珍貴。

再後期，電影院去不了，在家看動物星球頻道及宮崎駿的動畫，都有助老媽她穩定情緒，有時也能再現難得的天真笑容，讓我喘口氣，專心料理家務事。

人生的劇本，因著無常先到，攪亂了老媽的晚年生活，台上演的與台下演的已真假難分，但至少可以肯定那段刻骨銘心的時日，我與老媽的電影時光曾擁有親密的幸福滋味！