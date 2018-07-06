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親子互動／蚊子，去叮爸爸

2018-07-06 06:00聯合報 洪啓川

圖／Dofa
圖／Dofa
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最近女兒愛上在車上聽momo親子台所製作的「哈婆婆故事屋」。故事內容多半是大家耳熟能詳或具教育意義的繪本故事改編。小朋友不僅津津樂「聽」，對於潛移默化中被改變的良好行為，也是身為父母的我們所樂見。更不用說在長途旅行的過程中，換來一陣寧靜的享受有多麼適情適性。

人間四月天是枇杷成熟的好時節，偶然一次，家中小朋友在享受這鮮橘多汁的美味時，突然天外飛來一筆發問：「爸爸，枇杷是長在哪裡啊？」「在樹上啊。」我憑藉常識不疑有他地回答，可心裡卻不踏實地想，除了鮮果店或路邊攤買來的漂亮枇杷，自己也沒看過長在樹上的枇杷呢。有許多觀光農場可以採橘子、採草莓、採葡萄、採番茄。那，採枇杷呢？

在網路上搜尋了一下，得知台中市東勢區有果園可採枇杷，馬上與農場主人聯繫後出發。剛出發不久，車內便飛進一隻蚊子，在四個車窗來來回回、開開關關之間，依舊無法將蚊子趕走。剛滿四歲的小荳荳馬上說：「蚊子去前面，去叮爸爸！」我不明所以又帶點無辜地問：「為什麼要叮爸爸？」九月即將上小一的晴晴接著說：「因為爸爸愛生氣！」頓時一驚，爸爸，愛生氣？

哈婆婆故事屋中有一集叫「愛生氣的噴火龍」，描述著一隻會傳染噴火病的蚊子，只要被牠叮到就會噴火，而且這隻蚊子又特別愛叮愛生氣的人。有一隻愛生氣的恐龍，只要一點點小事情讓牠不開心，牠就會生氣。有一天恐龍因為打不到蚊子，又開始生起氣來，成為傳染噴火病蚊子叮咬的對象，引發一連串有趣的故事。其實這個故事不僅在哈婆婆故事屋中聽過，親子天下有關賴馬一系列的繪本作品中，亦有此著作。這是小朋友所熟悉，也是小朋友學習不愛生氣的其中一本故事教材。但是，今天被教育的對象卻是「爸爸」。

爸爸沒有愛生氣啊，爸爸最愛你們了，爸爸只會跟你們講道理，都只有媽媽會罵你們啊（還試圖把媽媽拖下水），爸爸只會用說的啊，爸爸沒有……生氣啊！爸爸，沒有愛生……我突然語塞。面對小孩天真無邪的指控，原本還抗拒地想為自己辯駁，疼愛子女如我，怎麼可能‧愛‧生‧氣？

一邊開車一邊反省。唉！好吧，我有愛生氣。在教導小孩的過程中和與小孩互動的情緒反應中，我們自覺的威嚴與講理，自以為是的吻合爸爸的形象，雖然不想面對自己主觀認知上的錯誤，但不得不承認，的確有時候的情緒反應是不恰當的。

謝謝孩子們透過蚊子委婉地來跟爸爸說這個我一直沒有去面對的盲點。雖然有些不知所措，但在管教孩子的過程中，我們認為適切合宜的管教態度，孩子所承受或面對的，真有如我們預期達到的效果嗎？《菜根譚》曰：「攻人之惡毋太嚴，要思其堪受；教人之善毋過高，當使其可從。」古人的智慧啊！爸爸的尊嚴啊！孩子的成長啊！

蚊子婆婆親子天下恐龍momo

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