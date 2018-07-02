值得更好的？對失戀的朋友別再說這些話

2018-07-02 14:59 聯合新聞網 網路溫度計提供



失戀或錯愛，背叛或分離， 都是邁向自由的試煉， 沒有經歷、沒有眼淚、沒有回顧， 就沒有往前走的勇氣。 圖／取自網路 分享 facebook

失戀無罪 誰保證一覺醒來有人陪

愛情是每個人成長的路上必經的課題，但家裡、學校卻都沒有人教你，一定要等到自己跌跌撞撞後才知道愛情的可貴與其中的奧妙，雖一段感情可以帶給你無限的快樂，但失戀往往是這段感情中可以學到最多東西的過程，雖然很痛但還是要咬著牙的努力撐過去啊！

但失戀時身旁的親朋好友們跟你講再多一定都聽不下去，每個人講的都一樣，聽到後面都膩了，到底失戀時安慰別人聽起來最像沒講一樣的是哪句呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO網路大數據》 從2017年06月26日到2018年06月25日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言看網友們覺得失戀時被安慰最沒用的是哪句話！

No.10 忘了他吧

才剛失戀就聽到身旁的朋友們紛紛勸自己忘了他、放下他，但怎麼能夠輕易地做到？那麼長時間的陪伴陪與怎麼會是一瞬間能說忘就忘了，安慰失戀者時不要用「忘了他吧」去主導失戀者的想法，應該一步一步慢慢的引導到最後讓失戀者有「恩該放下他了」的覺悟，事情的結局才會往向好的發展。

把「忘了他吧」改成「你就瘋狂的想念他吧」因為思念有一天是會終止的，想膩了就不會再想了，反向思考讓失戀者脫離輪迴的圈圈，漸漸轉向正確路途。（延伸閱讀：按不下封鎖鍵又不想看到他快樂，再見前任的10個心痛瞬間）

No.9 好啦不要想太多

在和朋友敘述了一堆失戀的慘事後，你可能需要朋友的認真分析、可能需要朋友的幾句安撫情緒話語...等等都好，主要就是希望能得到一點救贖，結果這時候得到的卻只是一句「好啦不要想太多」頓時間應該會得到滿臉問號吧？

這是一句超不負責任的話啊！就是想了很多想要跟朋友宣洩、分享，結果卻得來這句看似敷衍的話語，失戀者應該會更傷心，也許你會想「阿就真的不要想這麼多啊不然怎麼說？」是否可說成「我們先不要把事情往壞的方面想，往好處想...」再慢慢將失戀者導回正向，聽起來也會舒服許多。

No.8 不要難過

失戀的人最先接觸到的情緒就是難過了吧！或者是難過到無感，正當好不容易可以跟朋友訴說、釋放一點自己的情緒時，才剛提到「我失戀了」，結果馬上得到朋友一句「不要難過」，眼淚可能更像潰堤水龍頭嘩啦啦的流不完，而且怎麼可能不難過，對於每一段真心的感情一定都是死心塌地的付出，突然被抽離的感覺誰能不難過？

好，那要怎麼說會比較好呢？其實不管是否失戀，安慰人最忌諱的似乎就是「不要難過」啊！有講跟沒講一樣，「會過去的、會更好的」這種看似較正面的說法或許會比不要難過實際一點。

No.7 你真的值得更好的

在敘述失戀故事的過程中，難免會把對方貶低，但在聽故事者那方來說你的前男女友就只會聽到從你口中說出的「不好」的那個他，因此印象一定很差，所以也導致了許多人會說「你真的值得更好的」、「他不配你」...等，想要藉此來轉移失戀者的傷心。

但在失戀者聽來就是「當初就是我選的怎麼會不好？」但也不要忘了朋友會對他有極差的印象多半也是來自你口中的他啊！其實都是你在心中過度美化前任、在別人眼中過度醜化了他，才會達到兩者覺得不平衡的程度，「他雖然好，但那都是過去了」讓失戀者釐清事實不會沈溺於他到底配不配他的這個深淵裡。

No.6 下一個會更好

「欸我失戀了」、「沒事啦下一個會更好」，這段對話是否在失戀者與朋友中常出現呢？很多人都會說用下一段感情來忘記上一段是最快的，但這根本就對你的新對象不公平啊！所以安慰失戀朋友時不要再說什麼下一個會更好了，如果真的還沒忘掉上一個就去找下一個實在不負責任。

在失戀者的角度聽來都只會有一個想法就是「我不要下一個我就是要這一個啊！」為什麼大家都要說下一個更好？也只是想要轉移你的注意力。那不說下一個要怎麼說比較好？「在你還沒準備好時，就好好懷念上一個吧」因為等到真的放下、不想念上一個時，對下一個新的人才最公平！

No.5 想哭就哭出來吧

這句話有點雷同「不要難過」的等級，也是那種會將自己的情緒ㄍㄧㄥ到一個極致的人一聽到就會在你面前大哭，因為聽多了「不要難過」只要一有人說「想哭就哭出來吧」就開始大力釋放自己的情緒。當然也有已經哭了很久哭不出來又聽到想哭就哭吧這句也會覺得問號，就沒有眼淚了是要我哭什麼...

「想哭就哭出來吧」聽起來其實是句感人的話，但對沒眼淚或者只是純粹想敘事的人聽起來真是覺得尷尬無比，並不是每個人都擅長在別人面前表現情緒，可以改說「一個人時想哭就哭想笑就笑，你才是自己的主導者」讓失戀者不要覺得情緒總掉入前任的控制內。

No.4 現在就是要好好充實自己

面對失戀的人哭的一把鼻涕一把眼淚時，就已經難過的不能自我，還要被朋友說「你現在就是要好好的充實自己」，怎麼活啊？已在人生中覺得最難的階段，還放不下、過不去那個坎，哪能這麼快就振作起來好好的充實自己？

但能懂要安慰失戀者人的心情，就是想要讓失戀者看起來不要再沈浸在悲傷裡，要過得更好才會是最成功的報復。但短時間要馬上振作充實自己也不是那麼容易！改成說「就做你想做的事吧，想耍廢就耍廢，直到廢到一天你清醒了會知道自己該做什麼的！」諸如此類的正面話或許能點醒失戀者。

No.3 時間會沖淡一切

人人都說時間是最好的良藥，只要一切隨著時間過去，傷痛必會褪去，所以也常常在安慰失戀者時都會說「時間會沖淡一切」雖然聽在失戀者裡都像屁話，但這的確是一句很有用的話。

失戀者可能在這段期間會非常困難、難過，沒有辦法壓抑自己的悲傷，所以當聽到時間會沖淡一切時，對他們其實沒有什麼實質上的幫助，因為短時間就是沒有辦法停止這些傷痛，改成「你就難過吧，難過到一定的程度時就不會有感覺了」雖然也是一句很抽象的話，但要讓失戀者有信心，他是真的走得出來的啊！

No.2 一個人會過得更好

這對剛恢復單身的人來說看似是依據很正面的話，但誰能馬上就接受自己是從「兩個人」變成「一個人」，明明兩個人就很好的生活為什麼要勉強自己學著一個人生活呢？

對失戀者說「一個人會過得更好」根本就毫無安慰可言，因為當下只會覺得「我現在一個人，但我並不覺得好」加痛傷悲，過得更好這件事在短期內實在無法實現，要不就換個說法「要做什麼我都可以陪你支持你，沒有他你也沒有關係」讓失戀者知道背後永遠有個支持他的強力後盾，能夠更輕易的傾訴他的悲傷。（延伸閱讀：光棍們的小確幸，十大單身專有的好處）

No.1 對的人還沒出現

失戀難過，卻被說只是對的人還沒出現時，根本就是又在身上被劃了一刀一樣，因為已在心裡認定前任就是自己的那個對的人，結果那個對的人就這樣活生生地走了，這時候再一句「只是對的人還沒出現啦」只會增加失戀者的反感，因為前任就是他要的對的人啊！！

失戀者會一再反覆地駁斥安慰者說出的話，這時候安慰者也不要感到挫折，就讓失戀的人好好的發洩一番吧，畢竟有傷痛才會成長。