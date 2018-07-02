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干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19聯合報 記者余采瀅╱即時報導

男女進入穩定交往期，可別以為從此男友就會乖乖聽話，畢竟尚未結婚，如果女友踩到男友的超大地雷，可能上演「新娘不是我」劇情。月老銀行針對312位男女進行「將女友三振出局的原因」問卷調查，第一名「和麻吉哥兒們曖昧」，其次「以女王自居，事事干預」，第三名「排拒與家人相處」，第四名「出門在外不給男友面子」，第五名「工作、收入被挑剔」。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，男女交往後，除彼此在情感上更進一步，其他如生活習慣、交友圈，甚至是彼此與家人互動都會有更多的接觸。如果女友一心只想結婚，卻忽略男友在意的交往地雷，有可能立馬被三振出局。

32歲從事服務業的Nick表示，前女友個性活潑、從事業務工作，因此介紹自己的好朋友和前女友認識，幫她增加業績，沒想到卻偶然看見手機裡雙方曖昧的對話，當下了解實情後，認為被背叛，最後選擇同時放棄愛情和友情。

30歲的小如表示，和前男友有結婚共識，因此提議每月共同存錢，但可能自己太心急，覺得男友其實可以再省一些，要求男友每月只能花費固定費用，沒想到此舉惹惱前男友，他認為還沒結婚就過度干預他的薪水支配，因此被要求分手。

曹雅芳提醒，「穩定交往」代表雙方已有個性上某種程度的了解，但能否步入婚姻殿堂，往往外在因素也影響很大。像是與家人的相處模式、雙方金錢價值觀、工作性質，甚至雖已論及婚嫁，但婚禮籌備等事項，也會是導致分手的一根稻草。

曹雅芳建議，無論男生或女生，每個人選擇另一半都有預設的條件或標準，即使達到對方的預設值，婚前還是需要深切了解對方的個性、生活習慣等，深思熟慮再步上幸福的紅毯。

男女進入穩定交往期，如果女友踩到男友的超大地雷，可能上演「新娘不是我」劇情。圖／...
男女進入穩定交往期，如果女友踩到男友的超大地雷，可能上演「新娘不是我」劇情。圖／本報資料照
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