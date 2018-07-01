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一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00聯合報 記者陳秋雲／報導

傳統結婚會場，有時會擺放聘金等作作「場面」。圖／聯合報系資料照片
傳統結婚會場，有時會擺放聘金等作作「場面」。圖／聯合報系資料照片
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戀人走到結婚是件好事，但論及婚嫁也可能遇到「惱事」，如「要不要給聘金？」「給多少？」常讓準新人很苦惱。台中宋先生與前女友就因聘金談不攏，婚沒結成，成為傳統習俗受害者。

中華民國書香關懷協會理事長黃瑞汝表示，內政部已把聘金、嫁妝統稱「成家基金」，雙方共用，權利對等，不讓婚姻有買賣的感覺，傳統觀念應導正。

訂婚下聘是傳統民俗禮節，現在改稱「成家基金」。圖／讀者提供
訂婚下聘是傳統民俗禮節，現在改稱「成家基金」。圖／讀者提供
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無緣岳家要聘金 潛力股婚不了

台中市從事媒體公關的宋先生3年前與當時的女友論及婚嫁，未料與女方家長商談聘金等事宜時觸礁，彼此折騰了3個月，婚事告吹。宋回憶，當時被迫割捨戀情，不單單是因為錢，而是從中發現男女雙方價值觀差異大，並不適合。

宋先生說，記憶中前女友家長開出36萬元聘金，外加全套金飾等條件。他因才出社會沒幾年，儲蓄有限，感到為難。過程中他嘗試透過面對面、電話、簡訊與女友溝通，自認對待女方真誠，且工作穩定，是「潛力股」，但前女友未領情。

1年之後，宋先生認識現在的太太，因為價值觀相近，感情迅速增溫，也論及婚嫁。他說，兩人商討結婚流程決定化繁為簡，雙方家長也都尊重新人意見，不拘泥傳統，所以很快達成「零聘金」等共識，婚事談得很順利。

談婚事有「眉角」 入境要問俗

台中市豐原地區婚友社退休的楊姓業者，從事男女聯誼、交友近40年，他說，「聘金真的有可能會破壞人生大事」，像前年他有意撮合一對新人，男方聽到女友家要聘金，難以接受，表示自己月薪不到40K，怎拿得出岳家要求的36萬大聘、12萬小聘。由於女友不站在他這一邊，心想「結婚以後也不會同心」，最後破局。

楊姓業者說，這幾年談婚事，中部提要聘金的不多了，但南部還有不少人要求照傳統走，不但要有聘金，訂婚還要有壓桌金、新郎還得給女方家人見面禮，建議「入境問俗」，免得出差池。

訂婚是大事，講究的人家循古禮，為新人隆重辦喜事。圖／讀者提供
訂婚是大事，講究的人家循古禮，為新人隆重辦喜事。圖／讀者提供
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談好了又變卦 當心婚後「討回來」

台中市議員邱素貞說，最近嫁娶談及聘金的已減少，更重要的是說好了要照約定走，否則也會出問題。她曾參與友人娶媳訂婚，女方說好大、小聘合起來16萬元，且只是「擺出來給親友看」，作作場面，禮成退回。

男方認為岳家「夠意思」，為讓岳家更有面子，自行加碼到60萬元，沒想到女方最後竟收下沒退。不但聘金生變，女方原本說好不收見面禮、喝茶紅包，臨場卻每樣都要，婆家一行客人只能急著湊錢。

邱素真說，親家若為這些事結梁子，準婆婆可能會覺得很沒面子，對媳婦「另眼相看」。結婚諸事繁瑣，建議事前談定的事不要變卦，以免埋下日後火種。

訂婚聘金分大聘與小聘，有人視為新郎展現「誠意」的具體表現。圖／讀者提供
訂婚聘金分大聘與小聘，有人視為新郎展現「誠意」的具體表現。圖／讀者提供
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談聘金、嫁妝說清楚 忌與別人比較

豐原區富春國小退休楊老師是業餘媒人，她說，談婚事務必清楚表達雙方看法，千萬不要因面子問題或不好意思沒說清楚，最後失了禮數，影響新人婚後生活。

溝通過程雙方最好都直接說出聘金、嫁妝的要求與看法，切忌用別人來作比較，例如「誰沒有給聘金」，或是「人家結婚對方都有給多少聘金」，容易造成彼此不快。雙方家長如談不攏，彼此都不退讓，新人可以介入，私下講好彼此可以分擔的金額，但最後仍要跟對方說是家長出的，皆大歡喜。

妻子是買來的？ 傳統觀念待導正

黃瑞汝分析，外配被家暴比率高於一般婦女5.7倍，原因之一竟是有婆家或丈夫認為「妻子是買來的」，為什麼不能打？這類錯誤觀念有待導正。

黃瑞汝說，很多結婚習俗也應重新檢視，例如新娘出門後潑水，代表覆水難收，希望女兒不要回頭，以免被休回娘家。還有丟扇子表示要丟掉新娘的壞脾氣，但男方難道就不用丟掉壞脾氣？雙方相互尊重才能維持婚姻和諧。

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