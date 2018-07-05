生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00 聯合報 鄭艾兒



圖／陳完玲 分享 facebook

帶小孩去看表演這件事，相信很多人都跟我一樣，曾經非常卻步──擔心小孩如果在觀眾席哭鬧影響別人、煩惱小孩看不懂台上的演出、覺得他們可能會完全不受控制……我從家裡的小超人九個月大時帶他去看電影，一歲八個月帶他去桂林看張藝謀的表演，接著開始帶他和弟弟一起欣賞藝術。

我的作法是這樣的，出門前約法三章，告訴孩子遊戲規則，不能吵架，在公共場所不可喧譁，否則就立刻回家。有處罰自然也會有獎勵，如果孩子乖乖看完表演，結束後就去吃美食。我還會先預告節目的內容，讓孩子有基本的認識和心理準備。

話說回來，有些表演內容很有深度，孩子不容易懂。因此最好從親子兒童劇或相關表演開始，從小朋友熟悉的虎神（巧虎）或經典童話入門，因為他們對故事的雛形已有一定的了解，自然容易產生共鳴。這類型的表演不但互動性高，孩子可以直接和演員互動，對小朋友也相對友善。

去看演出時，我們一定穿著正式服裝，這是教導他們給予表演者足夠的尊重，因為台上一分鐘，台下十年功。演出當中，不可以看手機、大聲談話、禁止飲食……這些都是在公共場所時的規矩，和平時在家或是在戶外玩耍不同。帶孩子看故事表演還有一個優點，就是讓他們更了解童話寓言背後的意義，進而愛上閱讀。

比方我們就在看過〈辛巴達歷險記〉的演出之後，開始去找《天方夜譚》的故事書；在看了〈你不知道的白雪公主〉，去追《格林童話》的其他故事。因為這些活靈活現的角色，更能吸引孩子的興趣。

這些劇本為和現代結合，多半都經過改編。這些改編通常極富創意，可以讓孩子多多學習。比方說，〈你不知道的白雪公主〉裡的壞皇后在召喚魔鏡時，所說的咒語是：「嗯～我尚水！我尚水！」不但讓人會心一笑，還學了閩南語呢。

更進一步地，如果常常帶孩子看表演，可以讓他們知道上台的技巧。例如開場白要先問好、提醒大家節目的長度和注意事項等，以及謝幕的時候如何向觀眾鞠躬致意。

以上這些也是我們日常工作簡報時或上台的注意事項，是真正的寓教於樂啊！帶孩子看表演的好處這麼多，趁著周末假期，帶孩子來場藝術饗宴吧！