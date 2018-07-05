親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00 聯合報 江珮瑾



自從壯壯出生後，我跟壯爸每天的生活都過得像裝滿水的杯子，只要稍有晃動或碰撞，情緒就會突破表面張力，溢出、潑灑彼此，讓兩人一身狼狽。

我們不只要定期定時帶壯壯運動、遊戲、散步、按摩、吃飯、洗澡、陪睡，還要維持書屋整齊乾淨、規畫店內店外活動、處理訂退書、煮飲料、接待客人、備課、跑演講、帶淨灘等繁瑣工作，日日要到晚上九點或十點撂倒（哄睡）壯壯後，才能稍微休息一個小時看看書或電視、聊聊天，接著又要繼續網站維護或信件收發等工作到凌晨一點多才能就寢，有時忙起來才發現兩個人一整天都沒能好好說上話。

如此工作與生活緊密相連的狀態，一不小心就容易太用力或用錯方法溝通。總是難免向對方擺臭臉、語氣差、講話大聲或碎念。遇到這種情況，我們乾脆不說話，靠網路訊息溝通，讓情緒在指尖上轉圈，出來的時候才不會顯得那麼的銳利。

如果天氣還不錯，我會在飯後自己推壯壯走路回家，可以慢慢地看路上的街景，抬頭看滿天的星空，回到家哄睡壯壯後，還會在廁所裡用很慢很慢的速度洗澡，為自己按摩，邊想著要繼續冷戰還是溝通和好。

最近因為兩人的工作量增加、壯壯的活動力增強，讓要調整各項分工比重的彼此摩擦增多，特別容易疲憊與生氣，這天的爭吵後，我需要用更慢更慢的速度散步回家，抬頭看夜空，剛好看見圓圓的大月亮，想起荒井良二的《今天的月亮好圓》（遠流出版）。

想起他畫出無論是大人小孩或動物，在夜裡都一樣被圓圓的月亮照顧著，而滿月的光讓天空像海，在每雙仰望的眼睛裡都造起了浪，輕輕按摩結束一天生活的每個生命，讓疲憊的心靈休息，放想像力奔騰。我也好想像繪本中的大翅鯨，帶壯壯一起在月光海裡躍身擊浪！

也想起以前還沒那麼忙碌的時候，壯爸跟我其中一人只要發現滿月，無論有沒有在彼此身邊，都會儘量告訴對方；只要抬起頭，我們都能看見同一個月亮。想起我們曾為了看月光海，特地開車到海邊的時光。

今天的月亮好圓，我不在這裡，我在閃閃發亮的海上漂浮。

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