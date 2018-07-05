親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

定居美國的台灣媽媽：在這裡孩子怎可能輸在起跑點？

親子手牽手／讓月光海按摩內心的疲憊

2018-07-05 06:00聯合報 江珮瑾

自從壯壯出生後，我跟壯爸每天的生活都過得像裝滿水的杯子，只要稍有晃動或碰撞，情緒就會突破表面張力，溢出、潑灑彼此，讓兩人一身狼狽。

我們不只要定期定時帶壯壯運動、遊戲、散步、按摩、吃飯、洗澡、陪睡，還要維持書屋整齊乾淨、規畫店內店外活動、處理訂退書、煮飲料、接待客人、備課、跑演講、帶淨灘等繁瑣工作，日日要到晚上九點或十點撂倒（哄睡）壯壯後，才能稍微休息一個小時看看書或電視、聊聊天，接著又要繼續網站維護或信件收發等工作到凌晨一點多才能就寢，有時忙起來才發現兩個人一整天都沒能好好說上話。

如此工作與生活緊密相連的狀態，一不小心就容易太用力或用錯方法溝通。總是難免向對方擺臭臉、語氣差、講話大聲或碎念。遇到這種情況，我們乾脆不說話，靠網路訊息溝通，讓情緒在指尖上轉圈，出來的時候才不會顯得那麼的銳利。

如果天氣還不錯，我會在飯後自己推壯壯走路回家，可以慢慢地看路上的街景，抬頭看滿天的星空，回到家哄睡壯壯後，還會在廁所裡用很慢很慢的速度洗澡，為自己按摩，邊想著要繼續冷戰還是溝通和好。

最近因為兩人的工作量增加、壯壯的活動力增強，讓要調整各項分工比重的彼此摩擦增多，特別容易疲憊與生氣，這天的爭吵後，我需要用更慢更慢的速度散步回家，抬頭看夜空，剛好看見圓圓的大月亮，想起荒井良二的《今天的月亮好圓》（遠流出版）。

想起他畫出無論是大人小孩或動物，在夜裡都一樣被圓圓的月亮照顧著，而滿月的光讓天空像海，在每雙仰望的眼睛裡都造起了浪，輕輕按摩結束一天生活的每個生命，讓疲憊的心靈休息，放想像力奔騰。我也好想像繪本中的大翅鯨，帶壯壯一起在月光海裡躍身擊浪！

也想起以前還沒那麼忙碌的時候，壯爸跟我其中一人只要發現滿月，無論有沒有在彼此身邊，都會儘量告訴對方；只要抬起頭，我們都能看見同一個月亮。想起我們曾為了看月光海，特地開車到海邊的時光。

今天的月亮好圓，我不在這裡，我在閃閃發亮的海上漂浮。

〈網路徵文：生命中的美好陪伴〉

家有特殊兒，父母或手足總是艱辛；然而擁有來自星星的孩子，何嘗不是上天賜予的禮物？歡迎寫下與這些特殊兒歷經的生命故事，請在「家庭好時光」（http://blog.udn.com/family123）徵文案「生命中的美好陪伴」底下留言，文長700字為佳，文中務必附上姓名／筆名、所屬縣市及email信箱，7/15截止。優勝作者除致贈稿酬，前三名刊登者還可獲贈《這一刻，我們緊緊相依》（時報出版）一書。

按摩廁所

相關新聞

生活點滴／我這樣帶孩子看表演

2018-07-05 06:00

妯娌之間／歲月是我們的潤滑劑

2018-07-05 06:00

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

辦婚禮及送禮，如果不砸大錢就錯了嗎？

2018-07-04 12:45

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00

相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00

家人關係／葡萄成熟時

2018-07-04 06:00

男友薪水是她4倍還堅持AA制 她苦惱婚後怎麼辦

2018-07-03 16:18

以身作則最重要 劉影梅：母親愛運動 孩子才會愛運動

2018-07-03 13:25

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

值得更好的？對失戀的朋友別再說這些話

2018-07-02 14:59

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

她們的世界／伊萊莎，以圖樣創造幸福生活

2018-07-02 06:00

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19
看更多

熱門文章

北捷成「屍速列車」 旅客尖叫暴衝竟因為一隻老鼠

2018-07-04 09:40

法國帥哥自曝捨南韓選台灣4原因 最後一個讓他傷透心

2018-07-04 10:02

跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

2018-07-04 10:33

冷氣師傅「神安裝」 網友笑回：這樣機器才不會壞

2018-07-04 14:20

北捷老鼠劫7百人奔逃留下一堆鞋 大安站保管到11日

2018-07-04 12:46

第8號颱風生成 對台影響程度觀察中

2018-07-04 21:38

日超夯「咖啡+可樂」來了！全家今開賣 這幾天59元

2018-07-04 12:54

就是牠！癱瘓北捷老鼠 在大安森林公園站上車

2018-07-04 15:21

連續強降雨 台28線旗山往田寮路段「坍了」

2018-07-04 16:02

台灣旅客遊輪上抗議行程大改 麗星發零用金補償

2018-07-04 22:38

北捷「屍速列車」照曝光 網友：老鼠有這麼可怕？

2018-07-04 13:31

影／【唐綺陽】2018下半年12星座運勢解析

2018-07-04 12:48

把「媽媽離世」列入家計盤算 網友罵她無血淚

2018-07-04 12:16

吳德榮：中南部今局部降雨 輕颱瑪莉亞逐漸增強

2018-07-05 06:15

老鼠引起乘客恐慌推擠 北捷：車站車廂每月約抓5隻

2018-07-04 11:38

影╱揹一顆電池下玉山有8000元 這錢卻沒人要賺

2018-07-04 14:10

暑假吃大餐！4大吃到飽餐廳 最低4人同行1人免費

2018-07-04 16:10

台北榮總內鬥？副院長陳適安保留法律追訟權

2018-07-04 19:00

中南部雨勢逐日緩和 颱風瑪莉亞今明兩天將生成

2018-07-04 10:12

鄭明典：瑪麗亞颱風將進入快速發展期 強度會再增強

2018-07-05 07:05

北捷「屍速列車」好危險 學者：若不是老鼠而是鄭捷？

2018-07-04 19:15

嫁來7年從沒煮過一頓飯！小姑批大嫂「公主病」

2018-07-04 15:40

如何把握糖尿病前期 醫生這樣建議

2018-07-04 23:44

夫妻吵架老公留「不要趕我走」字條 讓人妻秒落淚

2018-07-04 15:31

背電池下玉山包商給8千 臨時工少賺3775元

2018-07-04 20:12

西南氣流彰化縣部分鄉鎮淹水嚴重 是天災還是人禍？

2018-07-04 20:06

外國旅客最愛10大景點 故宮、西門町吊車尾

2018-07-04 10:42

比日本多2倍海膽！ 東京海鮮丼「つじ半」6日開幕

2018-07-03 23:14

彭啟明：輕颱瑪莉亞 下周一二可能最接近台灣

2018-07-05 08:07

不只老鼠、裸女、蛇 北捷曾被當成「運屍車」

2018-07-05 09:00

日本人愛吃到求開店！台灣騷豆花7月13日東京新宿開幕

2018-07-03 18:04

影／宜蘭童玩節開玩了 比基尼女郎大喊：很爽！

2018-07-04 12:50

外國旅客喜愛景點排名才第九 故宮說話了

2018-07-04 12:03

暑假限定 花蓮業者推3天2夜機加酒3501元起

2018-07-04 17:40

爆紅飲料店老虎堂疑「黑戶」北市4分店未登錄食品業

2018-07-04 12:20

屏東豪雨特報！高雄台南大雨

2018-07-05 06:20

SOGO復興館全館停電15分鐘 下午5點恢復供電

2018-07-04 17:08

中南部雨勢趨緩 10日開始又不穩定

2018-07-05 05:03

彰化花椰菜田泡到發臭 林聰賢: 今天立即核定災害救助

2018-07-04 14:45

中南部大雨北部缺水 農民憂稻變「空包彈」傳打架搶水

2018-07-04 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top