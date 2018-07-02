她們的世界／伊萊莎，以圖樣創造幸福生活

落腳新店山區的伊萊莎，與狗兒雞米和貓咪香蕉一起生活。圖／陳姵穎攝 分享 facebook

一路找尋 創作的意義

你是否相信，幸福感可以從日常小物而來？伊萊莎是如此相信的，一如她相信老天爺讓每個人來到世上，一定都準備了相應的才能。伊萊莎的才能，正是溫暖又能療癒人心的圖樣創作，而多數人會認識她，便是從那本《走在北歐愛上圖樣》開始的。

伊萊莎畫插畫、手作也寫作，還是創意市集擺攤的元老，彷彿有些難以定義，但在某種程度上，卻是尋覓自我的旅程。回溯踏上圖樣創作之路的源頭，她笑著說，或許可以歸功於「媽媽很愛漂亮」這件事。小時候，媽媽帶著她和兩個姊姊出門，還會特意讓她們穿上同樣風格的衣衫，這些細微的堅持，多多少少啟發了她。擔任過出版社和流行雜誌的美編，再成為衣蝶百貨（已歇業）的雜貨設計，原以為找著最符合志趣的工作，商品本質與創意空間的拉扯卻讓她日趨困惑：畫出看似可愛圖案背後的意義，究竟是什麼？

願以圖樣 療癒人與心

二○○六年，嚮往山居生活的她帶著狗與貓搬入位於陽明山的百年老屋，辭了工作，一面接平面設計，一面擺攤販售手作小物和飾品，成為剛起步的創意市集的常客。那段時期，伊萊莎也曾嘗試金工創作，具備設計能力的她備受看好，但金工耗時費心的打磨和冷硬的材質，並非讓她感到最舒適的創作方式，兜兜轉轉，伊萊莎決定回到自己最擅長的圖樣。

即便明白自己不要什麼，生活也不一定就此平順，在告別喜愛卻不再宜居的老屋並遷往新店山區的同時，陷入低潮的伊萊莎接到一通來自對岸台商的來電，邀請她到東北長春的麵包鋪子畫壁畫，因緣際會又到浙江為咖啡館設計整體視覺；兩年內來來回回於海峽之間，報酬很是優渥，卻也讓她見識到某些人世間的荒謬，這讓她體悟到，如果要持續進行創作，「那麼我希望自己的創作是可以療癒人心的。」

釉下彩 點綴生活器皿

返台後，還有些迷惘的伊萊莎到友人的陶藝工作室學陶，友人提議，何不將圖樣創作結合於生活器皿？她畫作中的溫潤感正合適，而且陶器的成本沒那麼高，還能從頭到尾自製。

愛做菜也愛蒐集生活器皿的伊萊莎覓得新的定錨，山居生活裡的風與雲、帶著愛犬雞米與貓咪香蕉散步時所見的花與草，統統得以用細膩的筆觸和繽紛的釉下彩流轉於大小餐盤和杯碗；她決定不要再為了金錢的保障而勉強自己接下熱情不再的排版設計，改而以授課的方式，讓更多汲汲營營於謀生的人們體會專注描繪的美好，看著學生能在勾勒間得到療癒與自信，便是讓她感到最有成就感的事。

現在的伊萊莎，不再如年輕一些時不斷為創作的意義何在感到困惑，順應內心的呼喚，也引領她發掘更多可能，她說：「我還想去進修藝術治療，透過心理學專業和我的圖樣，讓更多人感覺到幸福。」

就像於她最特別的一項創作，是一個人走向森林環繞的小屋，伊萊莎一路上所追求的，正是那份心的歸屬。

走往森林環繞的小屋，是對伊萊莎而言最具意義的圖樣創作。圖／伊萊莎提供 分享 facebook

Q：創辦個人品牌以來，感到最辛苦與最幸福的時刻？

A：最辛苦的時刻就是收入不穩定的時候，還有決定不再接排版設計的那個過渡期，會很迷惘，帳單真的是很現實的事。至於幸福的時刻有很多，說一個印象最深刻的，我在對岸工作時收到一封長長的訊息，對方告訴我，她國高中時看了《走在北歐愛上圖樣》，立志以後就是要過著書中那樣的生活；雖然當時周遭的人無法理解那樣的願望，她卻很認真地在上大學後當起交換學生，旅行過很多國家，最後認識了荷蘭籍的老公並要結婚了，在婚禮前夕她終於搜尋到我的臉書，想把這件事告訴我，說是我的書讓她找到方向。2008年我去北歐旅行六十天，隔年出書，只是想做一件自己很想做的事情，沒想到會帶給別人意義，這本書的讀者們也持續帶給我很多回饋。

伊萊莎開始學陶後創作的第一個釉下彩作品。圖／陳姵穎攝 分享 facebook

各式各樣、色彩繽紛的小房子，深受客人喜愛。圖／伊萊莎提供 分享 facebook