「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22 聯合新聞網 綜合報導



迪士尼示意圖。圖／擷自StockSnap 分享 facebook

暑假到了，許多家長都會幫孩子安排暑期活動或是才藝課程，一名國二即將升國三的女學生，看到電視節目有人分享自己的暑期規劃後，也跟媽媽說暑假想去學才藝、去迪士尼樂園，但一聽到媽媽說「我們沒有錢」後，直接爆走，轉頭回房時還大摔門，讓媽媽難過得崩潰大哭。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，自己去朋友家坐坐聊天時，恰巧朋友升國三的女兒在看電視，看完後就吵著媽媽說暑假也想出國，想要去迪士尼，也想去學才藝。朋友無奈地看著女兒說「我們沒有錢」，女兒一聽到立刻爆走怒喊，「別人對自己的小孩都捨得花，你呢？他們小孩還不想去，我自己想去，你當媽媽的還不願意支持，只會說沒錢」，聽到朋友女兒這樣質問，原PO連忙緩頰，「電視那些小孩的父母親薪水都6位數以上，你媽媽才（賺）2萬多，爸爸也才（賺）3萬多，要顧家裡，真的比較不容易讓你去啦！」，原PO朋友也生氣地回說，「對啦！你爸媽沒用，沒錢讓你出國，你去給那些有錢人當小孩啊！」

一名將升國三的女學生，看到電視節目有人分享自己的暑期規劃後，也跟媽媽說暑假想去學才藝、去迪士尼樂園，但一聽到媽媽說「我們沒有錢」後，就直接轉頭回房，還大摔門。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

聽到媽媽不願意帶自己去迪士尼後，朋友的女兒就用高八度的聲音嗆說要去打工不去暑期輔導，然後就跑回房間並「ㄅㄧㄤ」一聲用力摔門。朋友見到自己女兒這樣的行為，忍不住一邊大哭一邊抱怨，而原PO也只能在旁邊安慰，「孩子在叛逆期，多點關心就好了」。

PO文一貼出後，立刻引發網友熱議，許多網友紛紛留言，表示「太寵了」、「家庭教育真的很重要」、「我也有看到這個節目，我和我老公互看一眼，就只能嘆氣關電視」、「現在的電視節目真的會害死一堆爸媽」、「感覺平時就是父母盡所能有求必應，小孩才會這樣鬧，至少女兒懂爸媽沒錢，想要什麼就去自己打工賺，這個觀念很好」、但也有人認為「就是因為平常小孩什麼都要不到，從小就活在比輸的自卑，這種家長自己就會比較，孩子就會極端」。

還有網友留言，「現在的孩子真的都會比，我大兒子的同學曾驕傲的說，我今年暑假去美國喔！你沒去過吧？，我兒子就回說，我今年暑假有幫忙餵雞餵鴨喔！你沒餵過吧？」、「雖然我是那種能給小孩好的生活就會不保留的那種家長，但我是覺得這位媽媽不應該直接說『沒錢』，而是應該跟小孩說能花在玩樂的錢有多少，要跟小孩說你如果要出國玩，那可能平常會犧牲掉那些，讓小孩懂得去做取捨，順便教導小孩要如何理財存錢」。