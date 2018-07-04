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綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

心情點滴／只要努力終究會被看見

2018-07-04 06:00聯合報 蘭兒

圖／無疑亭
圖／無疑亭
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看著兒子的從業之路，一步步踏實走來，用三年多的時間將自己的汽車美容業經營得小有規模，我想應是源於他的努力及廣結善緣。

兒子從小就非常喜歡車子，玩具的種類就只有車；警車、火車、救護車是基本款，推土機、水泥車、吊車……該有的都有了。還記得他三歲時就會騎著三輪車，在鄉間小路上急駛、過彎加甩尾，方向速度控制零失誤。

高中起他就到表哥的汽車工廠幫忙洗車，一邊賺點零用錢，一邊接觸更多、更大的車，讓他種下興趣與工作結合的夢想。大二時還曾鬧著不念了，說是把時間用來賺錢比較實在。當時我沒答應，心裡希望他做好學生的本分，並將我未能上大學的遺憾完成。

大三暑假從一塊海綿、一只水桶、一台空壓機跟滿滿的熱誠，篤定地與車為伍。完成學業後，創業的酸甜苦辣不斷接踵而至。失誤是難免的，顧客願意給予彌補改善的機會，他全牢記在心。排定表裡失約的、挑剔的、報價後譏笑沒名氣還那麼貴的，更要暗自檢討是服務差、品質不好還是單純的價格問題？

兒子自許「靜海孕育不出好水手，不是窩在家工作就無煩憂，不應該在最能吃苦的年紀選擇安逸，客戶滿意的笑容才是王道。」因此他不間斷地吸收新知，閱讀汽車、商業、經營行銷雜誌；看到同業有可學習之處，還曾遠赴北部知名店家請益學習，並參加職業鑑定考試，提升自己的專業，以品質照顧每一部車。

他在網路上開了粉絲專頁，一開始只是貼些心得感想，後來加上車輛美容前後對照圖、直播施作細部之處、車室殺菌過程及額外服務……就這樣累積出一群粉絲。兒子還想著，為方便客戶，應該把洗車服務和品質不錯、價格又公道的耗材加進來；更打算異業合作，把婚禮車隊納入服務範圍，創立車隊品牌及工作室，打開小小知名度。

看著兒子日夜不停工作，還要配合顧客時間，早出甚至凌晨跨縣市到府取車，假日也沒得休息，著實有些不捨。雖有了一點小成績，仍不忘提醒他做生意最重要的還是誠實，要把品質維持住；那孩子竟回我：「不要！」見我愣住，這才補上後面讓我嘴角上揚的那句：「我要好，還要更好。」

一個多月前，他過去就讀的職校輾轉透過介紹，邀請他下學期到校擔任講師，以實務經驗為建教合作的學生做分享。我心想，這應該來自於平日人脈的經營，當機會來了，就有人想到他。我開心地向兒子表達努力與專業終究會被看見，希望他秉持回饋母校的心，做好充足的準備分享給學弟妹，並鼓勵他們別妄自菲薄，行行出狀元，只要你努力。

婚禮救護車創業

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