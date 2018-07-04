相處之道／讓長輩任性點

2018-07-04 06:00 聯合報 珍妮佛



高鐵開始營運載客之後，凡事喜歡嘗鮮的公公常提起想搭高鐵。考慮到公公的身體狀況，我們一直不敢讓他單獨成行，又因諸多的不湊巧讓大家有了「有空再說」的推託之詞而遲遲未能成行。後來公公的健康狀況急轉直下，直到他過世，這個「搭高鐵玩一玩」的心願始終沒有達成。

公公走後，大姑交代我特地去高鐵站買回兩盒外包裝是高鐵列車形狀的煎餅禮盒放在靈堂上祭拜，在燒金紙時連同高鐵票一併燒給他，覺得至少在形式上可以了卻公公的一樁心願。

這是為人子女盡的一點孝心，卻讓我有很深的感觸──遺憾在公公身體狀況還可以出門旅遊時，怎麼不「排除萬難」帶他真正坐一趟高鐵？而是等他往生之後才用這種方式讓他體驗……

獨居又不愛串門子的老媽，日常最大的消遣就是縫製衣褲。除了顧及她的眼力和體力外，我們也覺得「做不如買」，成衣的價格比布料便宜不說，漂亮程度也勝過她天馬行空的設計品味，所以我們常制止老媽買布料，還三不五時買些成衣給她。但那些衣物不是被束之高閣，就是她又將好好的一件衣服DIY成讓人不敢恭維、只能大嘆「糟蹋了」的模樣。

在公公過世後，我一改先前的勸阻和叨念，除了鼓勵媽媽愛買布料就儘量買、想做就放手做之外，也忍住不出聲「嫌棄」老媽把自製的另類衣衫穿上身了！

我覺得，或許該讓七八十歲的長輩們「為所欲為」一點，不但要鼓勵他們及時行樂，還要放任他們隨心所欲，如果有了限制或延宕，很可能會是將來莫大的遺憾。

與其「子欲『達其願』而親不待」，何不讓老人家任性點？所以對於媽媽的做衣和穿衣哲學，現在我秉持的態度都是──只要她喜歡，有什麼不可以？