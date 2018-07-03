我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00 聯合報 雪兒



圖／Tai Pera 分享 facebook

兒子大學畢業後到一間外商公司當技術顧問，前陣子卻意外成為兩個高中生的升學顧問。

這兩個高中生都是好友的孩子，一個住南部，一個住北部，很巧地學測都考了73級分，更巧的是他們的家長都希望他們當醫生，但兩人都想讀台大電機系。

我的兒子既不是醫生，也非台大電機系畢業，當年學測成績還在他們之下，但他們的母親都希望孩子和這個哥哥談一談。

那天兒子放假從台北回來，我徵得他的同意，朋友孩子的電話就打進來了。第一通是住南部的孩子，兩個差五歲的年輕人在電話兩頭展開半個多鐘頭的對談。 結束通話後，兒子告訴我這個弟弟很有禮貌，直覺他適合當醫生，我問他：「那你說了嗎？」他說，沒有。

隔天換台北朋友的孩子打來，這次談得更久了，兒子說他問了很多理工科系相關的問題，醫生早已不是他的選項，只是想知道哪個理工科系比較好，希望他給方向。我問兒子給了嗎？他還是說沒有，我哈哈大笑：「這不是問道於盲嗎？」兒子理直氣壯地回我：「關我屁事，自己的道路自己走！」我恍然大悟，這不正是兒子的寫照嗎？不正是朋友推薦自己的孩子來找我兒子談談的原因嗎？

朋友都知道我兒子高中時是學校的資優生，數理成績都在全校的前1%，進他的理想志願台大電機系是意料之事。哪知學測成績出來，這兩科都差零點幾分而掉了一級分，這對參加過很多比賽並有優秀表現的人而言，簡直是晴天霹靂。收拾悲傷心情，兒子馬上投入指考，可能得失心重壓力也大，在學校和補習班之間奔波後重感冒在床，錯過繁星計畫申請；那一夜他思考再思考，給父母的結論是，他決定用不是很滿意的分數去推甄台大其他理工科系。我和先生雖不樂見如此決定，卻也尊重他的選擇，但最不能接受的是校方，導師、主任都找他去談話。

兒子表明他有仔細評估，進到大學選課自由，只要有心都能選修或旁聽。他選的科系有考慮到他的興趣和能力，雖然不是普世價值中最耀眼的科系，但他相信可以靠著他的努力走出一條路。

進大學後，他不忘初衷，這隻遨遊在知識大海的水母，自在漂浮在他喜歡的領域裡（我一直記得在帛琉的水母湖，幼小的兒子跟在橘色果凍般的水母後頭輕輕划水的模樣）。他為他的選擇負責，大學四年獲得滿滿的知識和經歷，畢業典禮上高興地從校長手中拿到全系第一名的畢業證書，更順利考進外商公司得到一個需要有兩年工作經驗的職缺。當我驚訝於一個剛畢業的大學生怎麼拿得到這樣的工作，他淡淡地說：「看你怎麼讀大學囉！」

這一次，我們當父母的也不急著逼他出國念研究所了，因為自己的道路自己走，孩子長大了，會有不同的想法，就讓他為自己的想法負責吧！