親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雨襲中南部淹水
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「中國網友支持蔡英文連任」 民進黨官網遭陸網友駭

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

我見我思／自己的道路自己走

2018-07-03 06:00聯合報 雪兒

圖／Tai Pera
圖／Tai Pera
分享

兒子大學畢業後到一間外商公司當技術顧問，前陣子卻意外成為兩個高中生的升學顧問。

這兩個高中生都是好友的孩子，一個住南部，一個住北部，很巧地學測都考了73級分，更巧的是他們的家長都希望他們當醫生，但兩人都想讀台大電機系。

我的兒子既不是醫生，也非台大電機系畢業，當年學測成績還在他們之下，但他們的母親都希望孩子和這個哥哥談一談。

那天兒子放假從台北回來，我徵得他的同意，朋友孩子的電話就打進來了。第一通是住南部的孩子，兩個差五歲的年輕人在電話兩頭展開半個多鐘頭的對談。 結束通話後，兒子告訴我這個弟弟很有禮貌，直覺他適合當醫生，我問他：「那你說了嗎？」他說，沒有。

隔天換台北朋友的孩子打來，這次談得更久了，兒子說他問了很多理工科系相關的問題，醫生早已不是他的選項，只是想知道哪個理工科系比較好，希望他給方向。我問兒子給了嗎？他還是說沒有，我哈哈大笑：「這不是問道於盲嗎？」兒子理直氣壯地回我：「關我屁事，自己的道路自己走！」我恍然大悟，這不正是兒子的寫照嗎？不正是朋友推薦自己的孩子來找我兒子談談的原因嗎？

朋友都知道我兒子高中時是學校的資優生，數理成績都在全校的前1%，進他的理想志願台大電機系是意料之事。哪知學測成績出來，這兩科都差零點幾分而掉了一級分，這對參加過很多比賽並有優秀表現的人而言，簡直是晴天霹靂。收拾悲傷心情，兒子馬上投入指考，可能得失心重壓力也大，在學校和補習班之間奔波後重感冒在床，錯過繁星計畫申請；那一夜他思考再思考，給父母的結論是，他決定用不是很滿意的分數去推甄台大其他理工科系。我和先生雖不樂見如此決定，卻也尊重他的選擇，但最不能接受的是校方，導師、主任都找他去談話。

兒子表明他有仔細評估，進到大學選課自由，只要有心都能選修或旁聽。他選的科系有考慮到他的興趣和能力，雖然不是普世價值中最耀眼的科系，但他相信可以靠著他的努力走出一條路。

進大學後，他不忘初衷，這隻遨遊在知識大海的水母，自在漂浮在他喜歡的領域裡（我一直記得在帛琉的水母湖，幼小的兒子跟在橘色果凍般的水母後頭輕輕划水的模樣）。他為他的選擇負責，大學四年獲得滿滿的知識和經歷，畢業典禮上高興地從校長手中拿到全系第一名的畢業證書，更順利考進外商公司得到一個需要有兩年工作經驗的職缺。當我驚訝於一個剛畢業的大學生怎麼拿得到這樣的工作，他淡淡地說：「看你怎麼讀大學囉！」

這一次，我們當父母的也不急著逼他出國念研究所了，因為自己的道路自己走，孩子長大了，會有不同的想法，就讓他為自己的想法負責吧！

台大學測補習指考繁星

相關新聞

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00

家人關係／滿載專屬的幸福

2018-07-03 06:00

值得更好的？對失戀的朋友別再說這些話

2018-07-02 14:59

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

她們的世界／伊萊莎，以圖樣創造幸福生活

2018-07-02 06:00

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

「爸媽沒有錢」國二女暑假去不了迪士尼氣憤摔門 母親痛哭

2018-06-29 15:22

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00
看更多

熱門文章

2019年日曆表出爐！總放假115天 連假6個、春節9天

2018-07-02 15:44

今天雨彈狂炸 全台降雨量冠、亞軍落在彰化縣

2018-07-02 15:34

台南之前缺水 現在水庫要滿過來啦！

2018-07-02 17:50

影／大雷雨來襲 鹿港龍山寺前一片「汪洋」

2018-07-02 13:20

暴雨襲中南部 氣象局：持續到4日

2018-07-02 20:30

影／南化水庫溢流了 台南人看了好感動

2018-07-02 19:01

拿飯店免費備品被嫌窮酸 網友挺：為什麼不能拿？

2018-07-02 16:14

嘉義縣雨彈加地震 民眾驚嚇：到底怎麼了？

2018-07-02 15:55

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

地牛翻身規模4.6 嘉義人驚：晃得可怕

2018-07-02 15:35

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

雨彈來襲 圓林園瞬間蛻變成員林湖美景

2018-07-02 20:05

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

影／南化水庫滿庫溢流！蓄水率持續上升確保民生用水無慮

2018-07-02 15:58

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

每年勘災每年淹 雲林土庫里民氣翻：官員別來了！

2018-07-02 15:31

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

影／指考考生撐傘涉水 員林高中前道路積水嚴重

2018-07-02 14:24

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

雨炸中南部 鹿港災情最慘

2018-07-02 23:30

新災情！大雨加上盤商拒收地瓜 雲林農民欲哭無淚

2018-07-02 15:58

影／鹿港一片汪洋 店家泡水苦不堪言

2018-07-02 19:03

凌晨3:36 嘉義中埔規模4.0地震

2018-07-03 04:02

颱風侵襲沖繩 傳台灣旅客進入避難所

2018-07-02 13:39

持續發布豪雨特報！彰化台南高屏慎防大豪雨

2018-07-02 13:05

赴日韓注意颱風動態 吳德榮：中南部慎防豪雨

2018-07-03 06:22

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

影／雷雨胞發威下大雨 台中市半天傳95起車禍

2018-07-02 15:13

嘉義地震 高鐵一度停駛

2018-07-02 16:18

影／強降雨急猛 高雄鳥松往大寮神農路積水不退

2018-07-02 14:05

惡質！房仲廣告借放機車座墊 加穿8個洞綁好綁牢

2018-07-02 14:11

姐走秀給你看！文淇首次到巴黎 看鄔瑪舒曼走大秀

2018-07-02 15:47

嘉義下午4.5及4.6地震 間隔不到17秒

2018-07-02 18:47

行事曆來了快存好！ 2019年6個連假 春節放9天

2018-07-03 00:10

雨炸嘉縣6鄉鎮市積水道路封閉 竹崎鄉山坡土石崩塌

2018-07-02 14:12

進入颱風季 下周有熱帶性低氣壓接近

2018-07-03 04:58

嘉義縣鹿草鄉時雨量破百 全鄉逾3分之1村落積水

2018-07-02 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top