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「中國網友支持蔡英文連任」 民進黨官網遭陸網友駭

睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

生活點滴／幸福角

2018-07-03 06:00聯合報 May

能擁有如後花園般的辦公環璄，無異是件美事，但乍聽要遷移至坐擁群山的社區辦公時，心中著實忐忑，附近的生活機能並不便利，最近的超商也得花上十來分鐘的腳程，於我並不是理想的所在。無奈搬至新址已成事實，只求儘快適應這裡的一切。

從踏進辦公室的那一刻起，直到下班走出社區，整日活動範圍都在辦公室的方寸之間。沒開空調時，如果其他同事嫌近在咫尺的高架道路車流聲太大，或抱怨四周新住戶裝潢施工的聲音太過擾人而不願開窗，坐在正中央的我便常感到心頭鬱悶。一天下來，身心俱疲，將一屋子的穢氣攬著回家，周而復始，真是傷身。

某日午餐後，心想一定要儘快逃離這個大悶鍋。走到樓下大廳，在好奇心的驅使下，推了後門往另一頭走去，逛到了大池塘邊。暖陽照拂，耳畔傳來嘎嘎呱呱的協奏曲，定睛細瞧，有白鵝、鴨子和鴛鴦正悠游其中，恬淡地享受一池綠水。當我靠近，牠們便展開即興表演，水池就是牠們的舞台，白鵝領銜舞出華爾滋，舉止嫻雅大方，簡直是最稱職的水中舞者。鴨子的單人舞顯得靚俏又活潑，我這個觀眾都被勾起跳舞的興致。而一對對鴛鴦的浪漫雙人舞教人如癡如醉，牠們輪番上陣，讓我看得目不轉睛，偶爾還會走上岸邊跟我一起當觀眾，給予表演者最熱情的掌聲鼓勵。

池邊樹梢奏起樂章，是春風最得意的作品，萬紫千紅、開滿枝頭的春花則是這一場水上表演不可或缺的布景。映入眼廉的一切，是春的氣息，使人愉悅，與壓力告別。

每當壓力來襲時，我便會信步來到這個後花園，一首大自然的協奏曲，一支水上靚舞，都能立時紓緩壓力。想充電來池邊就對了，這真是一個幸福的角落！

超商

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