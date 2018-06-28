男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41 DailyView網路溫度計 綜合報導



男女之間真的有純友誼嗎？ 圖／ingimage 分享 facebook 情感是與生俱來的，對於愛的人會不知不覺深陷其中，現在要把討論度相當高的「純友誼」拿出來辯論一番，你相信男女之間有真正的「純友誼」嗎？看似簡單一翻兩瞪眼的答案，背後的感情卻不是簡單幾句可以說明白。若你的情人擁有一位無話不談的「男閨密」、「女知己」，兩人相處過於親密時，你還相信彼此間仍只是「純友誼」嗎～

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年6月21日到2018年6月20日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，男女之間是否存在「純友誼」，或是你只是沒有說出內心真正的「心聲」！

紅粉知己、乾妹妹：網友們對於男女之間的純友誼的議題相當好奇，不外乎會提到紅粉知己、好朋友、乾妹妹等言語。

男女之間到底有沒有純友誼：許多人會在網路上直接搜尋「男女之間到底有沒有純友誼」，也可以看到多篇關於純友誼的文章，有文章認為，男女之間，多少會有一些性吸引，但不管彼此走多近，都不會想與對方發生進一步關係，必須把持好底線，「需要用理性的因素來提醒自己，不能越雷池半步。」

這7種關係：網路上有一篇名為「這7種關係，已不再是純友誼了！」的文章，認為雙方存在曖昧關係之一，是雙方以「兄妹」、「姊弟」互稱；第二點，雙方各自有男女朋友，但有些私密話只跟「紅顏知己」訴說；再來是「網路情人」，沒見過的兩個人，在網路上彼此依賴；「約會搭檔」，兩人不是情侶，卻常常約會、喝酒、看電影，以及男女合住、性伴侶、兼職司機等關係，都被認為友誼不單純。

好友也誤會：一般男女的親密舉動，對他們而言只是「好朋友」的證明，看在眼裡的好友可能也會因此誤會，例如：異性同睡一張床、深夜共處一室傾聽對方訴苦、有些事只適合跟朋友講，吃東西一人一口、肢體接觸等。

好朋友想婚：節目《好朋友想婚》中，一對僅是好友，另一對關係停留在炮友的朋友，四個人做一件大膽嘗試，直接跳脫傳統男女關係的過程，直接進入結婚，並追蹤兩對夫妻長達半年時間。

好朋友只是朋友：郁可唯唱出《好朋友只是朋友》經典好歌，歌詞中「好朋友只是朋友，還是朋友，不能夠佔有，好朋友瘋狂以後，就一個人走，無所求。」道出多人心境。

我可能不會愛你：2011年台灣掀起了我可能不會愛你的風潮，李大仁默默守護程又青的路線，喜歡程又青卻沒有表明心意，兩人一直當著紅粉知己，曾讓程又青的前男友不開心，李大仁也成為吵架的導火線，故事到了最後，程又青才發現李大仁深愛著她...

純友誼辯論賽開打

贊成：

PTT對於「男女之間有純友誼嗎？」討論相當熱烈，支持純友誼的網友，認為人畢竟是活在社會倫理規範下的，雙方只要不來電，就有可能存在，且對方肯定「不是我的菜」，對你而言沒有足夠吸引力，也有網友是看「第一印象」，有些人一輩子只會把他／她當作朋友。

也有網友開玩笑說：「顏值不夠就只能是純友誼！」以下整理了5種贊成純友誼的論點，看自己是否也有一位真正的「純友誼」異性好友。

好朋友不分性別

人與人相處後漸漸熟悉彼此，友情是自然而然發展，並不是每一個男生碰到女生都會產生「化學變化」，許多網友表示：「幹嘛要看是男是女？」、「好朋友就剛好是女生啊！」他們認為好友不用特別分「性別」，且把持的住就存在著純友誼。若要二分法，世界上不就少了一堆認識好友的機會～那真的會搥心肝啊！因為小編就有許多談得來的朋友，剛好都是異性！

太了解彼此所以不會變情人

很多時候，與對方剛好相處的來，你隨便說的一個話題，對方都能夠接下去；你喜歡吃的食物、最愛哪一間咖啡店，對方都掌握的一清二楚，完全把你當「知己」，也許連曖昧對象都沒有了解你那麼深。但兩人的友誼，並不是不可能發展成戀情，只是雙方經過長時間的熟識後，已經過了讓愛情「萌芽」的時期，最後變成麻吉的機率就很大！

對方有男女友，所以不會變戀人

在你認識對方時，對方已經不是單身狀態，她／他身邊已經有人守護，但人活著並非為了愛情而轉，友情也是精神支柱重要的一環，雙方在不越矩的情況下，單純認識新朋友，且內心不會起任何波瀾，是非常棒的一段關係！且俗話說的好：「多一位朋友，就少一位敵人」，所以多交際是有益無害。

從小一起長大只把對方當屁孩

有些異性朋友是一起長大的青梅竹馬，從小一起玩樂、求學期間一起討論功課，彼此的家長都認識，甚至兩家人還會相約出遊，隨時隨地都把你們倆放一起，自然而然就把對方視為「青梅竹馬」，且認識時間越長，越知道對方的缺點是什麼，看到對方永遠都覺得是長不大的「小屁孩」，怎麼會有愛情存在呢？

不是對方的菜

「純友誼」是件非常主觀的事，大家討論的口沫橫飛，無論是否真實存在，若對方對你沒有吸引力，不會將你想像成為下一位男／女朋友，恭喜你們，可以保持著純友誼的狀態，說白了就是你不是對方的菜，有網友犀利卻中肯道出：「純友誼就是發生在，你們個性超合，但是臉不是菜。」

反對：

贊成世界上存在著純友誼的人不少，看完後，你會開始站在反對者的立場思考，若是你的男／女朋友有著號稱純友誼的朋友，你會選擇相信他們絕對是清白的嗎？或許你會想很多，總覺得他們的互動足夠打翻一大桶醋，甚至他們保有小秘密，且三不五時就要相約聚餐，都可以成為吵架的點！

沒錯，反對者也有話要說：「只是披著羊皮的狼」、「明明就是享受著曖昧吧！」、「可能在某個時刻突然來電」、「根本就是在曖昧不敢說破」

男女間有著天然「性吸引」

朋友雖然之間沒有血緣關係，卻又有點親密，互相能夠傾聽自己的煩惱、在有困難時伸出援手，且較常約出來聚餐的異性好友，肯定有你欣賞的優點，因為男女間有著天然「性吸引」，可能在相處中，不知不覺產生「瞬間的火花」，會讓你偷偷欣賞對方，又或者很想與對方發生性關係。

絕對至少有一方是有好感

感情一來誰也擋不住，曾經在書上看到一句「愛絕對是突然，不愛絕對不是突然。」彼此能夠一直當好友，對方身上肯定有吸引你的地方，且你絕對不會討厭對方，不然友誼怎麼延續呢？有網友認為世界上不存在雙方面的純友誼，「絕對至少有一方是有好感！」只是雙方都不說破，偷偷藏著點曖昧的情愫。

給予或收禮物

一般異性朋友見面聊天，相處一樣可以很自在，你也不會為了對方單獨跟別人出去而生氣（畢竟你不是情人，也沒生氣的資格），假如逛街、出遊的時候，都會有想買東西給對方，且看到某些特定物品，就會自動聯想到他，那他在你心中有著一定地位，且會收下對方禮物，表示著你也接受他的示好，此時，你還能保證你們只是「純友誼」嗎？

另一種劈腿的藉口

許多人打著「純友誼」的稱號，心底卻默默暗算，常常想著對方對我有沒有好感、跟他交往的機率大不大...等問題，等同於雙方的感情已經不再只是單純的友情了，愛情在當中發芽。若異性好友也是單身，情況就比較單純，不過只要有一方非單身狀況，很容易就陷入「兩難」，純友誼也就成了另外一種劈腿的藉口，千萬母湯啊~

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月21日至2018年06月20日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『男女間純友誼』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」