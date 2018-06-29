婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00 聯合報 錦江沙



圖／蔡侑玲 分享 facebook

不是要褻瀆神聖的愛情，而是我親自做了一場這樣的實驗……

那天，一群好友相約去KTV歡唱。老婆點了一首閩南語歌〈墓仔埔也敢去〉讓我唱。我深情演唱，老婆陶醉聆聽。唱畢，心中一陣悵然，歌詞詮釋著愛情的勇氣，說戀愛時就算是夜晚的墳墓區也敢去，那我為什麼沒帶老婆去過？為了證明我深愛著老婆，決定對自己做一次愛情勇氣的測試。

隔天是周日，毅然決定帶老婆到墳墓區夜遊。出發前，心裡盤算著，為了完成壯舉，擇定南崗工業區附近的墓園作為測試地點。採用雙保險萬無一失的策略：第一重保險，我母親的墳頭就坐落在那個墓區──再怎麼說，母親總會先跟左鄰右舍打聲招呼，讓「芳鄰們」不要嚇壞她的兒子；第二重保險，墓園下方不到三百米處有座廟宇，萬一有什麼特殊狀況，緊急呼救，相信廟裡的神明可以清楚聽到而趕來救援。

有了這雙重保險，安然出發。遠離喧囂的市區，一路憧憬著山坡上美麗的夜空。車子開到廟宇前的停車場，夫妻倆手牽手往半山坡上的墓園區走去。走了十五分鐘，進入園區雜草叢生的小徑，牽著老婆的右手愈握愈緊；原以為在山坡上可以感受星夜的寧靜，沒想到卻嗅到了遲疑、膽怯、混合著陰森的涼氣。及腰的芒草，不時傳來窸窣的悲鳴。頓時冷汗涔涔，心緒紛亂。縱然科學的範疇證明世間沒有鬼，頭腦想通了，可是手腳就是想不通地顫抖著，仍然擔憂兒時的鬼魅傳說在此刻得到印證。

到墓仔埔是我先提出來的意見，這時候下不了台，只能力圖鎮定，偽裝一副沒什麼好怕的表情，故作輕鬆地說：「墓仔埔和公園差不多，只不過少了幾盞路燈而已。」事實上我心驚膽跳，頭皮發麻，全身汗毛直豎。眼睛狀似瀟灑地欣賞夜色，實際上無時無刻瞟著草叢中的隱蔽處，感覺一陣陰涼從髮梢沁到腳趾甲。我不明白擁有高空彈跳證書的膽量到哪去了，萬萬沒想到不怕死的人竟然會怕鬼。來到墓仔埔像消了氣的氣球，氣都散了，哪還有什麼愛情的勇氣。

老婆發現我步履蹣跚，戲謔道：「你不是馬拉松選手嗎？怎麼感覺你好像走不動的樣子。」此言一激，我趕緊往前快跑幾步，再像一隻靈巧的猴子一樣跳躍幾下說：「看啊，我靈巧得很，只是臨時想到還有許多簽呈未批，我看還是先回去處理一下，改天找機會再來。」

就這樣狼狽地回到市區，那些惱人的喧囂聲傳來，突然變得溫馨悅耳。