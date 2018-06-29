親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

世足慘遭淘汰被英媒酸...傷心事小 德面臨更大難關要闖

婚姻故事／愛情的勇氣

2018-06-29 06:00聯合報 錦江沙

圖／蔡侑玲
圖／蔡侑玲
分享

不是要褻瀆神聖的愛情，而是我親自做了一場這樣的實驗……

那天，一群好友相約去KTV歡唱。老婆點了一首閩南語歌〈墓仔埔也敢去〉讓我唱。我深情演唱，老婆陶醉聆聽。唱畢，心中一陣悵然，歌詞詮釋著愛情的勇氣，說戀愛時就算是夜晚的墳墓區也敢去，那我為什麼沒帶老婆去過？為了證明我深愛著老婆，決定對自己做一次愛情勇氣的測試。

隔天是周日，毅然決定帶老婆到墳墓區夜遊。出發前，心裡盤算著，為了完成壯舉，擇定南崗工業區附近的墓園作為測試地點。採用雙保險萬無一失的策略：第一重保險，我母親的墳頭就坐落在那個墓區──再怎麼說，母親總會先跟左鄰右舍打聲招呼，讓「芳鄰們」不要嚇壞她的兒子；第二重保險，墓園下方不到三百米處有座廟宇，萬一有什麼特殊狀況，緊急呼救，相信廟裡的神明可以清楚聽到而趕來救援。

有了這雙重保險，安然出發。遠離喧囂的市區，一路憧憬著山坡上美麗的夜空。車子開到廟宇前的停車場，夫妻倆手牽手往半山坡上的墓園區走去。走了十五分鐘，進入園區雜草叢生的小徑，牽著老婆的右手愈握愈緊；原以為在山坡上可以感受星夜的寧靜，沒想到卻嗅到了遲疑、膽怯、混合著陰森的涼氣。及腰的芒草，不時傳來窸窣的悲鳴。頓時冷汗涔涔，心緒紛亂。縱然科學的範疇證明世間沒有鬼，頭腦想通了，可是手腳就是想不通地顫抖著，仍然擔憂兒時的鬼魅傳說在此刻得到印證。

到墓仔埔是我先提出來的意見，這時候下不了台，只能力圖鎮定，偽裝一副沒什麼好怕的表情，故作輕鬆地說：「墓仔埔和公園差不多，只不過少了幾盞路燈而已。」事實上我心驚膽跳，頭皮發麻，全身汗毛直豎。眼睛狀似瀟灑地欣賞夜色，實際上無時無刻瞟著草叢中的隱蔽處，感覺一陣陰涼從髮梢沁到腳趾甲。我不明白擁有高空彈跳證書的膽量到哪去了，萬萬沒想到不怕死的人竟然會怕鬼。來到墓仔埔像消了氣的氣球，氣都散了，哪還有什麼愛情的勇氣。

老婆發現我步履蹣跚，戲謔道：「你不是馬拉松選手嗎？怎麼感覺你好像走不動的樣子。」此言一激，我趕緊往前快跑幾步，再像一隻靈巧的猴子一樣跳躍幾下說：「看啊，我靈巧得很，只是臨時想到還有許多簽呈未批，我看還是先回去處理一下，改天找機會再來。」

就這樣狼狽地回到市區，那些惱人的喧囂聲傳來，突然變得溫馨悅耳。

愛情保險停車場馬拉松
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00

退休生活／老來更要圓夢

2018-06-29 06:00

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00

親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00

童言童語／不是美麗的人

2018-06-28 06:00

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

分屍案接連數起…社會急需的性別教育：被拒絕是理所當然，被接受不是

2018-06-25 11:19

父母感情好愛放閃 她意外揭開爸爸不離身護身符秘密

2018-06-25 10:50

思念之情／煎成思念

2018-06-25 06:00

賞文迴響／異姓兄弟見真情

2018-06-25 06:00

心情點滴／歲月之擔

2018-06-25 06:00

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

40歲男友是媽寶 他媽半夜還幫蓋被

2018-06-22 21:40

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

網友遇到絕世媽寶 連分手都要媽媽同意

2018-06-20 15:49

將和遠距戀愛5年男友結婚 一封私訊讓她陷入掙扎

2018-06-20 14:16

媳婦睡一半被轟醒 被令「快去煮飯給大姑吃」

2018-06-20 11:40

因兒子病症而創足球社 她觀察：勝負之外的收穫無價

2018-06-20 11:29
看更多

熱門文章

星巴克7月買1送1來了！一招讓你一個月內都享優惠

2018-06-28 12:21

下班注意！14縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

2018-06-28 14:28

大腸癌年輕化 28歲養生青年也罹病

2018-06-28 18:06

影／鳳梨價格崩盤 合作社批農委會竟宣傳外銷成績佳

2018-06-28 19:31

第7號颱風巴比崙今可能生成 間接影響台灣

2018-06-29 08:10

酷夏！新北、桃園紅燈減秒擴大上路 其他4都不跟進

2018-06-29 00:26

女兒面對升學壓力 身為母親的她每天只做2件事

2018-06-28 10:33

鳳梨價崩 有農民棄收

2018-06-28 23:46

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

2018-06-28 10:39

新政策托育費定上限1.5萬 保母嘆時薪低到只有50元

2018-06-28 20:44

周冬雨和潤娥拎新款小包 兩個牌子都好好看喔

2018-06-28 11:29

兩分鐘賣出1顆！ 肯德基經典款蛋塔回歸

2018-06-27 23:15

年輕患者接連出現2例 大腸癌呈現年輕化趨勢

2018-06-28 11:30

氣溫32度教室沒冷氣 學生怨：好熱 上課會分心

2018-06-28 15:01

男閨密、女知己只是朋友？異性間有無純友誼引激辯

2018-06-28 15:41

家樂福開賣香蕉米乖乖 網友：搶到賺到還能IG炫耀

2018-06-28 19:15

送別史博館 台北最美賞荷咖啡館重新開放

2018-06-28 22:43

養生婦泳齡23年 罹癌動刀才知心臟出問題

2018-06-28 14:40

今日星座運勢／雙子 貴人運佳 適合交涉與談判

2018-06-29 00:00

連結車卡平交道 台鐵樹林至山佳雙線不通

2018-06-28 17:18

NeNe韓式炸雞快閃！ 7/13起每日限量200份

2018-06-28 17:33

會發光的積木在這裡！全台首見「積木之湯」進駐礁溪

2018-06-28 10:32

比漾廣場進軍電商 不打價格戰 改說好故事

2018-06-28 17:07

國人每年喝下一鋁罐農藥量？ 醫師為錯誤比喻道歉

2018-06-29 09:18

2018新航點懶人包 這樣飛省錢又省時

2018-06-28 10:25

米漢堡不夠新奇 摩斯新推台灣米穀粉做成的「米麵堡」

2018-06-29 00:45

美麗信澎湖美食 假日生蠔無限享用、加99元爽嗑鮑魚

2018-06-28 15:44

和歐巴穿情侶鞋 孔劉小粉紅鞋2千元有找

2018-06-28 11:17

生酮飲食 能餓死癌細胞？

2018-06-29 01:24

高溫炎熱 注意防曬

2018-06-29 05:02

台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52

拒絕劣質油！ 歐盟「太極計畫」教你成為橄欖油專家

2018-06-28 23:14

辣椒粉又紅又漂亮？當心含致腫瘤的蘇丹色素

2018-06-28 11:35

含塑膠微粒6大類清潔產品 7月1日起禁售

2018-06-28 10:58

晚睡壓力大 女性小心子宮長肌瘤

2018-06-29 08:05

阿里山火車員工留任意願調查表 台鐵局和林務局不同調

2018-06-28 22:08

人工反式脂肪害健康 7月起食品全禁用

2018-06-28 10:49

新保鮮技術助荔枝攻日 要讓日本人知荔枝不是黑色的

2018-06-28 15:47

CAPTAIN LOBSTER快閃三井outlet 祭買1送1

2018-06-28 11:29

1500家公司 7月起可能要僱用或特約醫護

2018-06-28 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top