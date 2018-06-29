我愛一個人煮／自製愛玉仙草

2018-06-29 06:00 聯合報 太陽臉



自製愛玉和仙草，為夏季帶來清涼感。圖／太陽臉 分享 facebook

夏天偶爾想吃檸檬愛玉，想吃純粹天然的食物，於是去市場買愛玉子回來自己揉；老闆交代不能用RO逆滲透水、蒸餾水、純水、電解水或過濾水聽得我一頭霧水，我只要確定家裡用熱水瓶煮開的自來水可以用就好。

一小包愛玉子內附一截絲襪，把愛玉子倒入絲襪內綁緊開口，放入水中慢慢搓揉，愛玉子的膠質會漸漸釋放，水也會跟著變黃，搓揉約五分鐘後，感覺到愛玉子不再濕滑即可。

洗好的愛玉於室溫中會慢慢結凍，也可放進冰箱加快凝結的速度。等待的同時把檸檬榨汁，加入開水和糖調成檸檬糖水備用。愛玉凍凝結後，在室溫下會再稍微液化，把愛玉切小塊或挖小片放入檸檬糖水裡即可，也可加入蜂蜜，品嘗愛玉獨特的草鮮味。

另外一種夏日良品就是仙草，仙草乾可去龍山寺附近的草藥店或中藥店買，150公克的仙草乾稍微清洗後，加水約4000至5000cc大火煮開，轉小火續煮三到四小時。

這樣煮出來就是仙草茶，可依個人喜好略加糖，我加了一點覺得喝起來更順口。另外仙草茶結凍就是小時候常吃的仙草凍，結凍的原料可用洋菜或吉利丁，我用了吉利丁片，1公克的吉利丁大約可使40cc的水結凍。

吉利丁是由動物萃取的，做成果凍口感很滑嫩，使用前先用冷水泡軟，加入滾燙的仙草茶內會慢慢溶解，放涼後要放冰箱冷藏三個小時才會結成凍。

仙草凍切塊加入糖水就是小時候的吃法，也可直接加鮮奶油挖著吃，加入奶茶裡也很對味。