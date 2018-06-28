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心情點滴／母親與筆名

2018-06-28 06:00聯合報 藝萱

圖／想樂
圖／想樂
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我的筆名，不只關乎我的作品，更關乎我的母親。

它是母親為我的第一個孩子、她的第一個孫女起的名字。

當年我一向家人公布懷孕的喜訊，娘家書房的書架上就多了一排姓名學的書籍。由於我舅舅兩個孩子的名字都是母親取的，即便無人知會，她就自動自發地攬下金孫的命名大任。我得知後，特別告訴她：「媽媽，我們希望自己取名字。」她聽了只是不以為意地笑一笑，說：「我會多取幾個讓你們選。」

後來，我與外子商量好兩個命名的默契：第一，念起來必須國語和粵語同音，讓只講粵語的祖父母好記；第二，必須帶有信仰的意涵，表示我們的祝福。媽媽得知仍舊沒說什麼，繼續研究她的筆畫、五行、屬性。

直到我生產那天，她仍緊盯著時辰，努力催生一個符合天時地利人和、無災無難無憂的好名字。問題來了，母親定下的吉名和我們的期待完全不符，怎麼辦？

當時父親重病，外孫女的誕生是她在繁重照顧生活的一點甘露，全家人為了讓她開心，都用她取的名字叫喚我的女兒。我敢怨不敢言。過了幾周要報戶口，外子才被我推出去告訴母親，我們早取了另一個名字。我躲在房間裡不敢看她難過的臉，只聽見母親不斷推銷自己的心血，外子只能像跳針般回答：「媽媽抱歉，我們已經決定了……」

當時，姊姊的一句話很扎我的心。她說：「為什麼不順著她？她只是想用另一個方式陪伴妳的孩子。」

後來，照顧孩子的生活繁忙單調，我開始寫作自娛。此時靈機一動，為何不用媽媽取的名字當作筆名呢？投稿報章、參加小型比賽，每當筆名被鉛字印在某份刊物上，我就想到我是媽媽的女兒，希望她能以我為榮。有一回，我的文章在母親節當天被刊出，我將掛著筆名的報紙一隅秀給她看，兩人什麼也沒說，只是互相交換一個笑容。

對我而言，筆名不只是代號，也是母親陪伴我走過人生路的印記。

母親節懷孕
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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