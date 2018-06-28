親子手牽手／來自星星的孩子

2018-06-28 06:00 聯合報 江珮瑾



壯壯出生時因低血糖、缺氧引發腦傷，同時傷害了他的視神經，讓他彷彿總是目中無人似地看向左邊、不曾正視前方。在積極用音樂、聲光玩具誘導、訓練追視能力後，他才漸漸能對焦，也能在黑暗中憑藉微弱光線找到他要的東西，讓擔心他視力受損的我們鬆了一口氣，只是還是隱隱不安，為什麼他好像對身邊所有人都不在意？自顧自地專注在重複的遊戲中，彷彿我們有無在旁都沒差？在壯壯一歲以前，大多時候我們雖然共處一室，卻像平行在不同時空的異星球人，一天中只有偶爾壯壯肚子餓或被玩具吸引，眼神才有比較多的交會，有時候甚至會忍不住猜想，他真的知道我們是他的爸爸媽媽嗎？自嘲我們只是壯壯的地球人父母，他是來自外太空其他星球的小王子。

當他一歲多學會走路以後，活潑好動的程度讓人擔心他是不是有過動的情況，只要醒著的時候，幾乎沒看他停止爬上爬下，或乖乖坐在一個地方玩同個玩具超過三分鐘，也愈來愈會和我們玩，偶爾還會主動撲向第一次來店裡的客人。所以當他兩歲還沒開口說話，我們帶他上第一堂語言治療課時，治療師在沒有任何心理師評估的情形下，對我們說壯壯可能是自閉症的當下，是令人相當不能接受的；但後來與壯壯的物理治療、職能治療老師及我在幼稚園工作的姊姊討論後，他們皆提出壯壯「可能」有自閉症的觀察，讓我開始焦慮著要不要帶壯壯去做心理評估與治療？

一切的焦慮未曾消失，只能通過閱讀找尋安定的力量。

當我看到新書訊中《這一刻，我們緊緊相依：地球人老爸與星星少年的成長日記》（時報出版）的書名時，連書介都沒看就毫不猶豫地下訂進書，心想這也太貼近我們跟壯壯的生活狀態、關係樣貌，到書後，我只要有空檔就會翻開來看，利用瑣碎的時間讀完。

除了佩服作者傑爸與傑媽兩人為了孩子大幅改變分工，由傑爸全職在家陪伴有自閉症的孩子蔡傑外，更多的欽佩是書中還有目前已是國中生的蔡傑日記，不僅是一個父親對孩子的告白，也是親子間通過文字的彼此擁抱，讓讀者看見一種堅持不放棄、面對各種歧視時悍然迎戰的勇氣。

最重要的是打破一般人對自閉症的刻板印象，自閉症並非無藥可醫或毫無改變的可能，一年、五年、十年過去，雖然緩慢，但孩子確實地成長著，家人也因此而成長。

接下來，壯壯即將進行心理評估，無論結果如何，我跟壯爸都會在他身邊，寫著屬於我們的地球人父母與來自慢慢長大星球小王子的成長日記。

網路徵文：生命中的美好陪伴

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